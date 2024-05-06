Франция поддержала ФРГ, обвинившую Россию в кибератаках

Во французском МИДе напомнили, что в октябре 2023 г. Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции уже сообщало о кибератаках, направленных против французских организаций, включая правительственные учреждения, предприятия, университеты, а также научно-исследовательские институты и аналитические центры. В преддверии европейских выборов и Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже Франция намерена «использовать все имеющиеся рычаги для противодействия этой угрозе в соответствии с нормами международного права».