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Франция поддержала ФРГ, обвинившую Россию в кибератаках

Ведомости

Франция поддержала Германию и Чехию, которые недавно возложили ответственность на Россию за кампанию кибератак. Об этом сообщается на сайте министерства Европы и иностранных дел Франции.

Во французском МИДе напомнили, что в октябре 2023 г. Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции уже сообщало о кибератаках, направленных против французских организаций, включая правительственные учреждения, предприятия, университеты, а также научно-исследовательские институты и аналитические центры. В преддверии европейских выборов и Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже Франция намерена «использовать все имеющиеся рычаги для противодействия этой угрозе в соответствии с нормами международного права».

3 мая временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. В посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущим к разрушению двусторонних отношений.

Правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. Уточняется, что злоумышленники в течение длительного периода времени использовали неизвестную тогда критическую уязвимость в Microsoft Outlook и таким образом взломали несколько учетных записей электронной почты.

6 мая стало известно, что ФРГ отзывает своего посла в России Александера Ламбсдорфа после обвинений в адрес РФ в кибератаках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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