Франция поддержала ФРГ, обвинившую Россию в кибератаках
Франция поддержала Германию и Чехию, которые недавно возложили ответственность на Россию за кампанию кибератак. Об этом сообщается на сайте министерства Европы и иностранных дел Франции.
Во французском МИДе напомнили, что в октябре 2023 г. Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции уже сообщало о кибератаках, направленных против французских организаций, включая правительственные учреждения, предприятия, университеты, а также научно-исследовательские институты и аналитические центры. В преддверии европейских выборов и Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже Франция намерена «использовать все имеющиеся рычаги для противодействия этой угрозе в соответствии с нормами международного права».
3 мая временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. В посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущим к разрушению двусторонних отношений.
Правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. Уточняется, что злоумышленники в течение длительного периода времени использовали неизвестную тогда критическую уязвимость в Microsoft Outlook и таким образом взломали несколько учетных записей электронной почты.
6 мая стало известно, что ФРГ отзывает своего посла в России Александера Ламбсдорфа после обвинений в адрес РФ в кибератаках.