Песков счел голословными обвинения в кибератаках со стороны России
Обвинения представителей Запада в том, что Россия будет атаковать Олимпийские игры в Париже и якобы предпринимала тысячи попыток атаковать транспортную инфраструктуру Чехии, являются абсолютно голословными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.
«Это абсолютно голословные обвинения и в первом, и во втором случае. Как часто они звучат, но никогда они не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», – подчеркнул представитель Кремля.
4 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия якобы может совершить информационные атаки во время проведения парижской Олимпиады. «У меня нет никаких сомнений. В частности, в информационном плане», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кроме того, как сообщало агентство, министр транспорта Чехии Мартин Купка в разговоре с журналистами газеты Financial Times отметил, что с начала проведения специальной военной операции Россия предприняла «тысячи попыток» ослабить системы транспортной инфраструктуры Чехии. В том числе политик попытался обвинить Россию в хакерских атаках, из-за которых вышли из строя системы продажи билетов национального железнодорожного оператора «Чешские железные дороги».
Ранее французские издания Le Monde и Le Figaro сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон увидел угрозу в словах министра обороны России Сергея Шойгу о причастности Украины и их западных кураторов к теракту в «Крокус сити холле». Накануне о телефонных переговорах Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню заявила пресс-служба Минобороны России. Говоря о причастности Украины к теракту, Шойгу отметил, что «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов». Россия рассчитывает, продолжил он, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы.