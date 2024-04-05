Песков счел голословными обвинения в кибератаках со стороны России

Ранее французские издания Le Monde и Le Figaro сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон увидел угрозу в словах министра обороны России Сергея Шойгу о причастности Украины и их западных кураторов к теракту в «Крокус сити холле». Накануне о телефонных переговорах Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню заявила пресс-служба Минобороны России. Говоря о причастности Украины к теракту, Шойгу отметил, что «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов». Россия рассчитывает, продолжил он, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы.