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Песков счел голословными обвинения в кибератаках со стороны России

Ведомости

Обвинения представителей Запада в том, что Россия будет атаковать Олимпийские игры в Париже и якобы предпринимала тысячи попыток атаковать транспортную инфраструктуру Чехии, являются абсолютно голословными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

«Это абсолютно голословные обвинения и в первом, и во втором случае. Как часто они звучат, но никогда они не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», – подчеркнул представитель Кремля.

4 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия якобы может совершить информационные атаки во время проведения парижской Олимпиады. «У меня нет никаких сомнений. В частности, в информационном плане», – сказал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, как сообщало агентство, министр транспорта Чехии Мартин Купка в разговоре с журналистами газеты Financial Times отметил, что с начала проведения специальной военной операции Россия предприняла «тысячи попыток» ослабить системы транспортной инфраструктуры Чехии. В том числе политик попытался обвинить Россию в хакерских атаках, из-за которых вышли из строя системы продажи билетов национального железнодорожного оператора «Чешские железные дороги».

Ранее французские издания Le Monde и Le Figaro сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон увидел угрозу в словах министра обороны России Сергея Шойгу о причастности Украины и их западных кураторов к теракту в «Крокус сити холле». Накануне о телефонных переговорах Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню заявила пресс-служба Минобороны России. Говоря о причастности Украины к теракту, Шойгу отметил, что «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов». Россия рассчитывает, продолжил он, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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