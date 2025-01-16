За год белые хакеры обнаружили более 6000 уязвимостей в российских IТ-системах

В 2024 г. белые хакеры обнаружили более 6000 уязвимостей в различных системах российских компаний и госучреждений. 1926 уязвимостей было обнаружено через платформу Standoff Bug Bounty (Positive Technologies), еще 4451 отчет о найденных уязвимостях был опубликован на платформе BI.Zone Bug Bounty. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний.