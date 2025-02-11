Франция хочет стать локомотивом Европы в гонке ИИ

При этом Франция не самое привлекательное место для инвестиций в ИИ – в Европе неудобные для этого законы, французские АЭС не смогут исправить эту ситуацию, говорит Комиссаров. А в контексте привлечения индийских инвестиций в технологии стоит помнить, что Франции нет среди ключевых торговых партнеров Индии, замечает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Ирина Колгушкина: их товарооборот в 2024 г. лишь $14 млрд (Индии и США – $118 млрд). Но Франция строит в Индии АЭС в Джайтапуре, в перспективе крупнейшую в мире по мощности, инвестирует в инфраструктуру, а индийские IT-гиганты представлены во Франции. «Так что визит Моди в страну может все же дать толчок новым проектам в сфере высоких технологий», – резюмирует эксперт.