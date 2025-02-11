Франция хочет стать локомотивом Европы в гонке ИИ

Франция хочет стать локомотивом Европы в гонке ИИОна надеется, кроме энергии своих АЭС и помощи европейцев, на Индию и арабские страны
Вслед за США Франция включается в гонку развития гражданского и военного искусственного интеллекта (ИИ), думая вложить в нее $113 млрд против $500 млрд у американцев плюс энергию своих АЭС. 10 февраля стартовала международная двухдневная конференция, посвященная развитию ИИ, – AI Action Summit.
Сопредседателями саммита стали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди. Как гласит сообщение на официальном портале конференции, в ней примут участие «главы государств и правительств, лидеры международных организаций, главы больших компаний, представители академической среды и НПО». Кроме Моди из значимых неевропейских гостей саммита – новый вице-президент США Дэвид Вэнс, а также вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, присутствие которого, как следует из публикации Associated Press по поводу мероприятия, демонстрирует «глубокий интерес Пекина в формировании стандартов ИИ».
Накануне Макрон дал интервью France 2, где сообщил, что на ближайшие годы в ИИ запланированы инвестиции местных и иностранных компаний на 109 млрд евро ($113 млрд). По его словам, инвесторами во французские проекты станут компании из ОАЭ, США и Канады. Макрон отметил, что Париж готов сотрудничать здесь с Индией и Китаем. «Мы хотим работать вместе с Индией. Мы намерены сотрудничать с Китаем, равно как и с США, но не хотим ни от кого зависеть», – подчеркнул французский лидер.
ИИ и ядерная энергия – приоритеты франции
Курс на ускоренное развитие и внедрение в общество и экономику технологий ИИ, модернизацию и расширение возможностей французской ядерной энергетики, самой развитой в ЕС, прописан в представленной еще в ноябре 2021 г. стратегии Макрона «Франция-2030». Для вычислительных центров необходим большой объем энергии, и в 2022 г. французские власти провозгласили «ядерный ренессанс», пообещав к 2045 г. построить шесть новых реакторов EPR поколения II (сейчас число работающих энергоблоков – 56). ВРЕЗ 2
Как сообщила 10 февраля The Wall Street Journal, Макрон пообещал направить 1 ГВт энергии АЭС Франции для вычислительного кластера компании FluidStack. Первый этап кластера с энергопотреблением 250 МВт и вычислительной мощностью за счет 120 000 ИИ-чипов Nvidia хотят реализовать в 2026 г. Помимо средств FluidStack нужно еще $10,3 млрд. К 2030 г. энергопотребление кластера должно достичь 10 ГВт.
Ранее, 7 февраля, французская Iliad Group анонсировала инвестиции в 3 млрд евро в ИИ-инфраструктуру в стране. Макрон упомянул в интервью France 2 планируемые инвестиции Orange SA и Thales SA. А 9 февраля инвесткомпания Brookfield Asset Management объявила о намерении вложить 20 млрд евро в строительство дата-центров и ИИ-инфраструктуру во Франции. Суверенный фонд ОАЭ планирует вложить до 50 млрд евро в дата-центры в стране.
По словам младшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислава Лазовского, привлечение Францией стран Персидского залива к развитию технологий ИИ у себя и в ЕС объяснимо. По его словам, ОАЭ и другие монархии региона активно вкладываются в развитие собственных дата-центров, обладают крупными средствами суверенных фондов, ресурсами квалифицированных работников IT-сферы, в том числе индийского происхождения, многие из которых работают в нефтедобывающих эмиратах. Так что здесь у Франции есть возможность организовать себе связку компетенций Индии и арабских денег, полагает Лазовский.
Вечером первого дня конференции французский министр цифровой экономики и ИИ Клара Шаппаз обозначила, что «надо поставить Францию и Европу в центр гонки за ИИ». Как заявил источник радио RFI в Елисейском дворце, за счет саммита власти Франции хотят продемонстрировать населению преимущества ИИ, к которому оно пока относится со скепсисом. Париж рассчитывает создать фонд для использования ИИ «во благо общества». В следующие пять лет планируется привлечь финансирование через него на 2,5 млрд евро.
На AI Action Summit обсудят использование ИИ также в оборонной сфере: активное участие в ней примет минобороны Франции, которое «организует дискуссию о развитии ИИ в области обороны», а глава ведомства Себастьян Лекорню 7 января заявил, что заинтересован во внедрении в оборонный комплекс соответствующих алгоритмов. Директор по ИИ Сберуниверситета Андрей Комиссаров замечает, что ИИ и его развитие «критически важно» в оборонной сфере, так как все, что связано с дронами, ключевой технологией современных войн, завязано на этой технологии: компьютерное зрение, роевое поведение, система быстрого обучения, принятия решений, OSINT-технологии (разведка на основе открытых источников. – «Ведомости»).
Вэнс приехал не за ИИ
Среди гостей в Париже – вице-президент вновь образованной администрации Дональда Трампа Дэвид Вэнс. Он решил использовать свое первое зарубежное турне и конференцию в Париже, после которой отправится на ежегодную конференцию по безопасности в Мюнхене, по его словам, не для дискуссий об ИИ, а для контактов с иностранными политиками по конфликту на Украине и действиям в отношении России. Во вторник, 11 февраля, Вэнс встретится с Макроном.
Мощное развитие ИИ в США и КНР, инвестиции в эту технологию, включая анонсирование Дональдом Трампом создания фонда на эти цели в рамках мегапроекта Stargate («Звездные врата»), диктуют необходимость ЕС действовать, говорит директор Института общественных наук РАНХиГС Павел Голосов. По его словам, здесь велика вероятность внешней зависимости и утраты контроля в технологиях, хотя это не только поле конфронтации, но и возможности для сотрудничества на межгосударственном уровне. С одной стороны, необходимо развивать собственные технологии и технологический суверенитет, с другой – попытки замкнуться ведут к отставанию, говорит он.
При этом Франция не самое привлекательное место для инвестиций в ИИ – в Европе неудобные для этого законы, французские АЭС не смогут исправить эту ситуацию, говорит Комиссаров. А в контексте привлечения индийских инвестиций в технологии стоит помнить, что Франции нет среди ключевых торговых партнеров Индии, замечает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Ирина Колгушкина: их товарооборот в 2024 г. лишь $14 млрд (Индии и США – $118 млрд). Но Франция строит в Индии АЭС в Джайтапуре, в перспективе крупнейшую в мире по мощности, инвестирует в инфраструктуру, а индийские IT-гиганты представлены во Франции. «Так что визит Моди в страну может все же дать толчок новым проектам в сфере высоких технологий», – резюмирует эксперт.