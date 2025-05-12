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ЦИК сможет определять объем сведений об имуществе кандидатов в ГД

Ведомости

Комитет Госдумы принял во втором чтении поправки, согласно которым Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет устанавливать объем данных об имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, публикуемый в интернете и на информационном стенде.

Поправки предполагают оптимизировать формат информирования избирателей. Планируется урезать количество печатных информационных материалов, которые часто остаются невостребованными. На выборах в Госдуму сведения о доходах и имуществе кандидатов, включенных в федеральные списки, и факты о недостоверности таких сведений предлагается размещать только на сайте ЦИК.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнение понятий электронного голосования, которое сможет проводиться с использованием бумажных бюллетеней.

«Ведомости» писали, что поправки, которые дают возможность проводить выборы исключительно в электронном формате, резко раскритиковали коммунисты. Сейчас закон указывает на то, что выборы по умолчанию проводятся с использованием бумажных бюллетеней, но ЦИК или региональный избирком может принять решение об электронном голосовании. Законопроект же предполагает, что теперь решение о возможности волеизъявления традиционным способом (т. е. бумажными бюллетенями) должен будет принять ЦИК или комиссия региона – в зависимости от уровня выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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