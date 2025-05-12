ЦИК сможет определять объем сведений об имуществе кандидатов в ГД
Комитет Госдумы принял во втором чтении поправки, согласно которым Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет устанавливать объем данных об имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, публикуемый в интернете и на информационном стенде.
Поправки предполагают оптимизировать формат информирования избирателей. Планируется урезать количество печатных информационных материалов, которые часто остаются невостребованными. На выборах в Госдуму сведения о доходах и имуществе кандидатов, включенных в федеральные списки, и факты о недостоверности таких сведений предлагается размещать только на сайте ЦИК.
Кроме того, законопроектом предлагается уточнение понятий электронного голосования, которое сможет проводиться с использованием бумажных бюллетеней.
«Ведомости» писали, что поправки, которые дают возможность проводить выборы исключительно в электронном формате, резко раскритиковали коммунисты. Сейчас закон указывает на то, что выборы по умолчанию проводятся с использованием бумажных бюллетеней, но ЦИК или региональный избирком может принять решение об электронном голосовании. Законопроект же предполагает, что теперь решение о возможности волеизъявления традиционным способом (т. е. бумажными бюллетенями) должен будет принять ЦИК или комиссия региона – в зависимости от уровня выборов.