ЦИК сможет определять объем сведений об имуществе кандидатов в ГД

«Ведомости» писали, что поправки, которые дают возможность проводить выборы исключительно в электронном формате, резко раскритиковали коммунисты. Сейчас закон указывает на то, что выборы по умолчанию проводятся с использованием бумажных бюллетеней, но ЦИК или региональный избирком может принять решение об электронном голосовании. Законопроект же предполагает, что теперь решение о возможности волеизъявления традиционным способом (т. е. бумажными бюллетенями) должен будет принять ЦИК или комиссия региона – в зависимости от уровня выборов.