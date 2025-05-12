Путин встретится с членами организации «Деловая Россия»
Президент России Владимир Путин 13 мая встретится с членами «Деловой России» и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ форума-съезда организации. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Организация большая, объединяет в себе многих предпринимателей, предпринимательские круги. Разговор будет предметный», – пояснил Песков.
6 мая Путин провел встречу с главой «Деловой России» Алексеем Репиком, в ходе которой обсуждались вопросы поддержки отечественной промышленности.
Центральной темой беседы стала инициатива бизнес-сообщества подготовить конкретные предложения к предстоящему форуму. Сообщалось, что на нем планируется представить детальный план действий, направленный на устранение отраслевых и региональных дисбалансов, а также меры для поддержки реального сектора экономики.
Также они рассмотрели предложения по развитию машиностроения, электронной коммерции, металлургии и решению вопросов занятости населения. Отдельное внимание было уделено проблеме конкуренции между российскими предприятиями и потенциальными «новыми-старыми» участниками рынка – иностранными компаниями из недружественных стран.