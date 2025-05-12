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Путин встретится с членами организации «Деловая Россия»

Ведомости

Президент России Владимир Путин 13 мая встретится с членами «Деловой России» и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ форума-съезда организации. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Организация большая, объединяет в себе многих предпринимателей, предпринимательские круги. Разговор будет предметный», – пояснил Песков.

6 мая Путин провел встречу с главой «Деловой России» Алексеем Репиком, в ходе которой обсуждались вопросы поддержки отечественной промышленности.

Центральной темой беседы стала инициатива бизнес-сообщества подготовить конкретные предложения к предстоящему форуму. Сообщалось, что на нем планируется представить детальный план действий, направленный на устранение отраслевых и региональных дисбалансов, а также меры для поддержки реального сектора экономики.

Также они рассмотрели предложения по развитию машиностроения, электронной коммерции, металлургии и решению вопросов занятости населения. Отдельное внимание было уделено проблеме конкуренции между российскими предприятиями и потенциальными «новыми-старыми» участниками рынка – иностранными компаниями из недружественных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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