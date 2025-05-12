Путин встретится с членами организации «Деловая Россия»

Центральной темой беседы стала инициатива бизнес-сообщества подготовить конкретные предложения к предстоящему форуму. Сообщалось, что на нем планируется представить детальный план действий, направленный на устранение отраслевых и региональных дисбалансов, а также меры для поддержки реального сектора экономики.