Путин обсудил с главой «Деловой России» поддержку отечественной промышленности
Президент Владимир Путин провел встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, в ходе которой обсуждались предложения по структурным изменениям в экономике, поддержка промышленности и возможное возвращение иностранных компаний, ранее покинувших российский рынок. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ключевой темой беседы стала инициатива бизнес-сообщества подготовить предложения к предстоящему XX форуму «Деловой России», где планируется представить детальный план по устранению отраслевых и региональных дисбалансов и мерам поддержки реального сектора. В частности, обсуждались предложения по машиностроению, электронной коммерции, металлургии и вопросам занятости.
Отдельное внимание уделили теме конкуренции между отечественными предприятиями и возможными «новыми-старыми» участниками рынка – иностранными компаниями из недружественных стран. Путин поддержал тезис о необходимости учитывать интересы российских инвесторов при принятии решений о возвращении зарубежного бизнеса: «Баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя», – отметил он.
Кроме того, обсуждались вопросы модернизации Земельного кодекса, доступности кредитования, дефицита кадров и влияния налоговых режимов на развитие торговли. Репик подчеркнул важность недопущения вытеснения экономики предложения сектором потребления и указал на необходимость повышения производительности труда через автоматизацию.
По словам председателя «Деловой России», национальные цели развития, поставленные президентом, требуют активного участия частного бизнеса и усиленной координации с властями. Путин в ответ поблагодарил за участие в реализации экономических приоритетов и подтвердил готовность к диалогу.
Рост промышленного производства в России в I квартале замедлился до 1,1% в годовом выражении после увеличения на 5,7% в IV квартале, следует из данных Росстата от 23 апреля. При этом в марте темпы роста восстановились в месячном выражении до 9,5% после спада двумя месяцами ранее (на 0,4% в феврале и на 24,1% в январе). В годовом выражении показатель увеличился на 0,8% в марте после +0,2% в феврале и +2,2% в январе.