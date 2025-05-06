Путин обсудил с главой «Деловой России» поддержку отечественной промышленности

По словам председателя «Деловой России», национальные цели развития, поставленные президентом, требуют активного участия частного бизнеса и усиленной координации с властями. Путин в ответ поблагодарил за участие в реализации экономических приоритетов и подтвердил готовность к диалогу.



Рост промышленного производства в России в I квартале замедлился до 1,1% в годовом выражении после увеличения на 5,7% в IV квартале, следует из данных Росстата от 23 апреля. При этом в марте темпы роста восстановились в месячном выражении до 9,5% после спада двумя месяцами ранее (на 0,4% в феврале и на 24,1% в январе). В годовом выражении показатель увеличился на 0,8% в марте после +0,2% в феврале и +2,2% в январе.