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Путин обсудил с главой «Деловой России» поддержку отечественной промышленности

Ведомости

Президент Владимир Путин провел встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, в ходе которой обсуждались предложения по структурным изменениям в экономике, поддержка промышленности и возможное возвращение иностранных компаний, ранее покинувших российский рынок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ключевой темой беседы стала инициатива бизнес-сообщества подготовить предложения к предстоящему XX форуму «Деловой России», где планируется представить детальный план по устранению отраслевых и региональных дисбалансов и мерам поддержки реального сектора. В частности, обсуждались предложения по машиностроению, электронной коммерции, металлургии и вопросам занятости.

Отдельное внимание уделили теме конкуренции между отечественными предприятиями и возможными «новыми-старыми» участниками рынка – иностранными компаниями из недружественных стран. Путин поддержал тезис о необходимости учитывать интересы российских инвесторов при принятии решений о возвращении зарубежного бизнеса: «Баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя», – отметил он.

Кроме того, обсуждались вопросы модернизации Земельного кодекса, доступности кредитования, дефицита кадров и влияния налоговых режимов на развитие торговли. Репик подчеркнул важность недопущения вытеснения экономики предложения сектором потребления и указал на необходимость повышения производительности труда через автоматизацию.

По словам председателя «Деловой России», национальные цели развития, поставленные президентом, требуют активного участия частного бизнеса и усиленной координации с властями. Путин в ответ поблагодарил за участие в реализации экономических приоритетов и подтвердил готовность к диалогу.

Рост промышленного производства в России в I квартале замедлился до 1,1% в годовом выражении после увеличения на 5,7% в IV квартале, следует из данных Росстата от 23 апреля. При этом в марте темпы роста восстановились в месячном выражении до 9,5% после спада двумя месяцами ранее (на 0,4% в феврале и на 24,1% в январе). В годовом выражении показатель увеличился на 0,8% в марте после +0,2% в феврале и +2,2% в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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