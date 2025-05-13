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FT: Трамп исключил Израиль из переговоров с Ираном и Саудовской Аравией

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это привело к исключению страны из переговоров по урегулированию отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Основным поводом для недовольства Трампа издание называет планы Израиля возобновить военную операцию в секторе Газа. Первые признаки раздражения американского лидера проявились в апреле, когда он отказался отменить ранее введенные пошлины на израильские товары. Кроме того, растущий торговый дефицит между США и Израилем усилил недовольство Трампа.

Особенно болезненным для Нетаньяху стало решение США начать прямые переговоры с Ираном, исключив Израиль из процесса. Белый дом также продолжает отстранять страну от участия в других важных сделках. Например, соглашение с Саудовской Аравией по мирному атому. Оно изначально предполагало нормализацию отношений между Эр-Риядом и Израилем в обмен на договор о безопасности с Вашингтоном. Но теперь оно может быть заключено без участия Израиля.

По мнению FT, несмотря на текущие разногласия, американо-израильский союз сохранится, однако Трамп ясно дает понять, что Израиль должен следовать программе США.

«И эта программа не включает в себя бесконечные войны с недостижимыми целями», – поясняет издание.

3 мая сообщалось, что бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство Дональда Трампа из-за своего тесного общения с Нетаньяху и разногласий с американским лидером по вопросам политики в отношении Ирана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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