FT: Трамп исключил Израиль из переговоров с Ираном и Саудовской Аравией

Особенно болезненным для Нетаньяху стало решение США начать прямые переговоры с Ираном, исключив Израиль из процесса. Белый дом также продолжает отстранять страну от участия в других важных сделках. Например, соглашение с Саудовской Аравией по мирному атому. Оно изначально предполагало нормализацию отношений между Эр-Риядом и Израилем в обмен на договор о безопасности с Вашингтоном. Но теперь оно может быть заключено без участия Израиля.