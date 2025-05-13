FT: Трамп исключил Израиль из переговоров с Ираном и Саудовской Аравией
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это привело к исключению страны из переговоров по урегулированию отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
Основным поводом для недовольства Трампа издание называет планы Израиля возобновить военную операцию в секторе Газа. Первые признаки раздражения американского лидера проявились в апреле, когда он отказался отменить ранее введенные пошлины на израильские товары. Кроме того, растущий торговый дефицит между США и Израилем усилил недовольство Трампа.
Особенно болезненным для Нетаньяху стало решение США начать прямые переговоры с Ираном, исключив Израиль из процесса. Белый дом также продолжает отстранять страну от участия в других важных сделках. Например, соглашение с Саудовской Аравией по мирному атому. Оно изначально предполагало нормализацию отношений между Эр-Риядом и Израилем в обмен на договор о безопасности с Вашингтоном. Но теперь оно может быть заключено без участия Израиля.
По мнению FT, несмотря на текущие разногласия, американо-израильский союз сохранится, однако Трамп ясно дает понять, что Израиль должен следовать программе США.
«И эта программа не включает в себя бесконечные войны с недостижимыми целями», – поясняет издание.
3 мая сообщалось, что бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство Дональда Трампа из-за своего тесного общения с Нетаньяху и разногласий с американским лидером по вопросам политики в отношении Ирана.