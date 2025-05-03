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WP: Уолтц вызвал недовольство Трампа обсуждением ударов по Ирану с Нетаньяху

Ведомости

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство Дональда Трампа из-за своего тесного общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и разногласий с американским лидером по вопросам политики в отношении Ирана. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Уолтц, по-видимому, активно обсуждал с Нетаньяху военные варианты действий против Ирана перед встречей израильского лидера с Трампом в Овальном кабинете», – пишет издание.

Согласно данным WP, советник поддерживал позицию Нетаньяху о необходимости нанести удары по Ирану, тогда как Трамп был склонен решать разногласия дипломатическим путем. В конечном итоге Трамп лично принял решение об отставке советника.

Уолтц покинул пост 1 мая. Первоначально он оказался в центре внимания в марте из-за скандала, связанного с утечкой информации через мессенджер Signal. По ошибке Уолтц включил в переписку журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга, который раскрыл детали переговоров высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. После признания Уолтца в подлинности репортажа в Белом доме начались обсуждения его возможной отставки. Однако сразу после инцидента Уолтц не подавал прошение об уходе, а сам Трамп публично выразил ему поддержку, назвав его «хорошим человеком», который извлек урок из произошедшего.

Позднее американский президент заявил о своем намерении назначить Уолтца постоянным представителем США при ООН.

Новым советником Трампа по нацбезопасности может стать Стивен Миллер, занимающий должность заместителя главы аппарата Белого дома. Миллер известен как ключевой разработчик жестких мер по борьбе с иммиграцией в администрации Трампа. Его кандидатура рассматривается как одна из наиболее вероятных на этот пост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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