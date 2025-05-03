WP: Уолтц вызвал недовольство Трампа обсуждением ударов по Ирану с Нетаньяху
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство Дональда Трампа из-за своего тесного общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и разногласий с американским лидером по вопросам политики в отношении Ирана. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
«Уолтц, по-видимому, активно обсуждал с Нетаньяху военные варианты действий против Ирана перед встречей израильского лидера с Трампом в Овальном кабинете», – пишет издание.
Согласно данным WP, советник поддерживал позицию Нетаньяху о необходимости нанести удары по Ирану, тогда как Трамп был склонен решать разногласия дипломатическим путем. В конечном итоге Трамп лично принял решение об отставке советника.
Уолтц покинул пост 1 мая. Первоначально он оказался в центре внимания в марте из-за скандала, связанного с утечкой информации через мессенджер Signal. По ошибке Уолтц включил в переписку журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга, который раскрыл детали переговоров высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. После признания Уолтца в подлинности репортажа в Белом доме начались обсуждения его возможной отставки. Однако сразу после инцидента Уолтц не подавал прошение об уходе, а сам Трамп публично выразил ему поддержку, назвав его «хорошим человеком», который извлек урок из произошедшего.
Позднее американский президент заявил о своем намерении назначить Уолтца постоянным представителем США при ООН.
Новым советником Трампа по нацбезопасности может стать Стивен Миллер, занимающий должность заместителя главы аппарата Белого дома. Миллер известен как ключевой разработчик жестких мер по борьбе с иммиграцией в администрации Трампа. Его кандидатура рассматривается как одна из наиболее вероятных на этот пост.