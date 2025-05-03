WP: Уолтц вызвал недовольство Трампа обсуждением ударов по Ирану с Нетаньяху

Уолтц покинул пост 1 мая. Первоначально он оказался в центре внимания в марте из-за скандала, связанного с утечкой информации через мессенджер Signal. По ошибке Уолтц включил в переписку журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга, который раскрыл детали переговоров высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. После признания Уолтца в подлинности репортажа в Белом доме начались обсуждения его возможной отставки. Однако сразу после инцидента Уолтц не подавал прошение об уходе, а сам Трамп публично выразил ему поддержку, назвав его «хорошим человеком», который извлек урок из произошедшего.