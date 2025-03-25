Трамп сохранил доверие к помощнику по нацбезопасности Уолтцу после утечки данных
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает доверять своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, несмотря на скандал с утечкой данных об ударах американских военных по Йемену. Об этом сообщает NBC со ссылкой на слова президента США.
По информации NBC, Трамп назвал произошедшее «небольшим сбоем» и подчеркнул, что присутствие главного редактора The Atlantic в закрытом чате администрации в Signal не повлияло на ход военной операции. Он также добавил, что Уолтц – хороший человек, который усвоил урок.
Ранее журналист Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в групповом чате под названием «Хуситы. Малая группа», где обсуждались детали авиаударов. Впоследствии подлинность переписки подтвердили в Совете нацбезопасности США, заявив, что ведется расследование обстоятельств добавления постороннего участника.
15 марта, по приказу Трампа, США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. В ответ движение «Ансар Аллах» атаковало американский авианосец Harry Truman, но данных о его повреждениях не поступало. Шиитское движение атакует связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.
16 марта хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям, говорилось в сообщении йеменских сил.
23 марта Уолтц заявил, что США уничтожили руководителей хуситов, в том числе главного специалиста по ракетам, атаковали их штаб-квартиру, узлы связи, оружейные заводы, а также объекты, производящие беспилотники надводного типа. Он не уточнил, кого именно из лидеров движения устранили американские войска.