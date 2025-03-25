Трамп сохранил доверие к помощнику по нацбезопасности Уолтцу после утечки данных

15 марта, по приказу Трампа, США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. В ответ движение «Ансар Аллах» атаковало американский авианосец Harry Truman, но данных о его повреждениях не поступало. Шиитское движение атакует связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.