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Трамп сохранил доверие к помощнику по нацбезопасности Уолтцу после утечки данных

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает доверять своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, несмотря на скандал с утечкой данных об ударах американских военных по Йемену. Об этом сообщает NBC со ссылкой на слова президента США.

По информации NBC, Трамп назвал произошедшее «небольшим сбоем» и подчеркнул, что присутствие главного редактора The Atlantic в закрытом чате администрации в Signal не повлияло на ход военной операции. Он также добавил, что Уолтц – хороший человек, который усвоил урок.

Ранее журналист Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в групповом чате под названием «Хуситы. Малая группа», где обсуждались детали авиаударов. Впоследствии подлинность переписки подтвердили в Совете нацбезопасности США, заявив, что ведется расследование обстоятельств добавления постороннего участника.

15 марта, по приказу Трампа, США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. В ответ движение «Ансар Аллах» атаковало американский авианосец Harry Truman, но данных о его повреждениях не поступало. Шиитское движение атакует связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

16 марта хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям, говорилось в сообщении йеменских сил.

23 марта Уолтц заявил, что США уничтожили руководителей хуситов, в том числе главного специалиста по ракетам, атаковали их штаб-квартиру, узлы связи, оружейные заводы, а также объекты, производящие беспилотники надводного типа. Он не уточнил, кого именно из лидеров движения устранили американские войска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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