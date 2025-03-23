В США заявили об устранении лидеров хуситов

В США заявили об устранении лидеров хуситовНеделю назад по приказу президента военные начали наносить удары в Йемене
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты ликвидировали высокопрофильных членов движения «Ансар Аллах» (хуситы, контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря) и нанесли удары по ключевым объектам, включая штабы и заводы. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала CBS.
По словам Уолтца, США уничтожили руководителей хуситов, в том числе главного специалиста по ракетам, атаковали их штаб-квартиру, узлы связи, оружейные заводы, а также объекты, производящие беспилотники надводного типа. Он не уточнил, кого именно из лидеров движения устранили американские войска.
Уолтц также напомнил, что 15 марта США начали массированные удары по целям хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Мятежное движение контролирует около трети территории Йемена, а операция США была направлена на защиту американских интересов и обеспечение безопасности морских путей. Согласно министерству здравоохранения хуситов, в результате ударов погибли 53 человека. В ответ «Ансар Аллах» атаковал американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотников. Сообщений о повреждениях корабля в результате атак не поступало.
Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.
16 марта хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям, говорилось в сообщении йеменских сил.