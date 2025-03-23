В США заявили об устранении лидеров хуситов

Уолтц также напомнил, что 15 марта США начали массированные удары по целям хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Мятежное движение контролирует около трети территории Йемена, а операция США была направлена на защиту американских интересов и обеспечение безопасности морских путей. Согласно министерству здравоохранения хуситов, в результате ударов погибли 53 человека. В ответ «Ансар Аллах» атаковал американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотников. Сообщений о повреждениях корабля в результате атак не поступало.