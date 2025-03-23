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В США заявили об устранении лидеров хуситов

Неделю назад по приказу президента военные начали наносить удары в Йемене
Ведомости

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты ликвидировали высокопрофильных членов движения «Ансар Аллах» (хуситы, контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря) и нанесли удары по ключевым объектам, включая штабы и заводы. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала CBS.

По словам Уолтца, США уничтожили руководителей хуситов, в том числе главного специалиста по ракетам, атаковали их штаб-квартиру, узлы связи, оружейные заводы, а также объекты, производящие беспилотники надводного типа. Он не уточнил, кого именно из лидеров движения устранили американские войска.

Уолтц также напомнил, что 15 марта США начали массированные удары по целям хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Мятежное движение контролирует около трети территории Йемена, а операция США была направлена на защиту американских интересов и обеспечение безопасности морских путей. Согласно министерству здравоохранения хуситов, в результате ударов погибли 53 человека. В ответ «Ансар Аллах» атаковал американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотников. Сообщений о повреждениях корабля в результате атак не поступало.

Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

16 марта хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям, говорилось в сообщении йеменских сил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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