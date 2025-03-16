Хуситы атаковали авианосец США баллистическими ракетами
Йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Об этом сообщил представитель йеменских сил Яхья Сариа.
«Операция была проведена в ответ на агрессию США, которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям», – говорится в сообщении.
15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить судоходство в Красном море.
На следующий день, 16 марта, стало известно о более 30 погибших и свыше 100 пострадавших в результате авиаударов США по Йемену.
Хуситы Йемена атакуют связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. При этом хуситы объявили о приостановке своих операций после заключения перемирия в секторе Газа.
10 марта этого года лидер боевиков Абдель Малик аль-Хуси заявил, что хуситы находятся в состоянии готовности возобновить атаки на связанные с Израилем суда из-за обострения ситуации в Газе.