Трамп объявил о начале военной операции США против хуситов в Йемене

Американский лидер отметил, что уже более года ни одно торговое судно под флагом США не проходило через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив без происшествий. По его словам, последний американский военный корабль, пересекший Красное море четыре месяца назад, подвергся более десяти атакам со стороны хуситов. Трамп указал, что эти нападения нанесли ущерб экономике США и мира на миллиарды долларов, ставя под угрозу жизни мирных граждан.