Трамп объявил о начале военной операции США против хуситов в Йемене

Трамп объявил о начале военной операции США против хуситов в ЙеменеОн также пригрозил последствиями Тегерану за поддержку группировки
Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить свободу судоходства в Красном море.
Американский лидер отметил, что уже более года ни одно торговое судно под флагом США не проходило через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив без происшествий. По его словам, последний американский военный корабль, пересекший Красное море четыре месяца назад, подвергся более десяти атакам со стороны хуситов. Трамп указал, что эти нападения нанесли ущерб экономике США и мира на миллиарды долларов, ставя под угрозу жизни мирных граждан.
Трамп обвинил хуситов в ведении «непрекращающейся кампании пиратства, насилия и терроризма» против американских и международных кораблей, а также в атаках на американские военные объекты. Он подчеркнул, что прошлые действия экс-президента США Джо Байдена были недостаточно жесткими, из-за чего хуситы продолжили нападения.
По словам Трампа, удары будут наноситься до тех пор, пока группировка не прекратит атаки на суда и не будет восстановлена безопасность в регионе. Он также пригрозил Ирану, потребовав немедленного прекращения поддержки хуситов, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности в случае дальнейшего вмешательства.
«Ваше время истекло!» – заявил Трамп, подчеркнув, что хуситов ждет жесткий ответ, если они не остановят атаки.
4 марта США официально внесли йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситов) в список иностранных террористических организаций. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что действия хуситов угрожают жизни американских граждан и сотрудников на Ближнем Востоке, подрывают безопасность союзников в регионе и создают риски для глобальной морской торговли.