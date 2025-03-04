США официально признали хуситов иностранной террористической организацией
Вашингтон официально признал шиитское движение в Йемене «Ансар Аллах» (хуситы) иностранной террористической организацией, объявил в заявлении госсекретарь Марко Рубио.
«Сегодня государственный департамент выполняет одно из первых обещаний президента Трампа после вступления в должность, и я рад объявить о решении департамента признать "Ансар Аллах", более известную как хуситы, иностранной террористической организацией», – сообщил Рубио.
Ссылаясь на исполнительный указ президента США Дональда Трампа, подписанный несколько дней спустя после вступления в должность, Рубио объяснил, что действия хуситов представляют угрозу для жизни американских граждан и сотрудников на Ближнем Востоке, подрывают безопасность региональных союзников и ставят под вопрос устойчивость глобальной морской торговли.
«С 2023 г. хуситы совершили сотни атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, а также на американских военнослужащих, защищающих свободу судоходства и наших региональных партнеров, – заметил он. – Совсем недавно хуситы щадили суда под китайским флагом, нацеливаясь на американские и союзнические корабли».
Рубио также подчеркнул, что Вашингтон не допустит, чтобы другие страны сотрудничали с террористическими организациями под предлогом ведения законной международной торговли.
Кроме того, добавил госсекретарь, госдепартамент объявил о вознаграждении до $15 млн за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов «Ансар Аллах».
Трамп в конце января подписал указ о признании движения «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. Хуситы при поддержке Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) с 2023 г. десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, следует из документа.