США официально признали хуситов иностранной террористической организацией

«С 2023 г. хуситы совершили сотни атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, а также на американских военнослужащих, защищающих свободу судоходства и наших региональных партнеров, – заметил он. – Совсем недавно хуситы щадили суда под китайским флагом, нацеливаясь на американские и союзнические корабли».