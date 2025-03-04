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США официально признали хуситов иностранной террористической организацией

Ведомости

Вашингтон официально признал шиитское движение в Йемене «Ансар Аллах» (хуситы) иностранной террористической организацией, объявил в заявлении госсекретарь Марко Рубио.

«Сегодня государственный департамент выполняет одно из первых обещаний президента Трампа после вступления в должность, и я рад объявить о решении департамента признать "Ансар Аллах", более известную как хуситы, иностранной террористической организацией», – сообщил Рубио.

Ссылаясь на исполнительный указ президента США Дональда Трампа, подписанный несколько дней спустя после вступления в должность, Рубио объяснил, что действия хуситов представляют угрозу для жизни американских граждан и сотрудников на Ближнем Востоке, подрывают безопасность региональных союзников и ставят под вопрос устойчивость глобальной морской торговли.

«С 2023 г. хуситы совершили сотни атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, а также на американских военнослужащих, защищающих свободу судоходства и наших региональных партнеров, – заметил он. – Совсем недавно хуситы щадили суда под китайским флагом, нацеливаясь на американские и союзнические корабли».

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон не допустит, чтобы другие страны сотрудничали с террористическими организациями под предлогом ведения законной международной торговли.

Кроме того, добавил госсекретарь, госдепартамент объявил о вознаграждении до $15 млн за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов «Ансар Аллах».

Трамп в конце января подписал указ о признании движения «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. Хуситы при поддержке Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) с 2023 г. десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, следует из документа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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