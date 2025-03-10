Йеменские хуситы готовы возобновить атаки на суда в Красном море
Йеменские хуситы находятся в состоянии готовности возобновить атаки на связанные с Израилем суда, идущие в Красном и Аравийском морях. Об этом заявил лидер боевиков Абдель Малик аль-Хуси.
«Мы придерживаемся своей позиции относительно сроков доставки помощи в сектор Газа, вооруженные силы [Йемена] готовы к проведению операций», – сказал он (цитата по Al Masirah).
Хуситы Йемена атакуют связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. При этом хуситы объявили о приостановке своих операций после заключения перемирия в секторе Газа.
Операции проводятся как в акваториях, так и на территории Йемена. 28 декабря прошлого года армии США и Великобритании атаковали провинцию Хаджа в Йемене. 5 января этого года северная провинция Йемена Саада также подверглась авиаударам США и Великобритании.
4 марта Вашингтон официально признал шиитское движение в Йемене «Ансар Аллах» (хуситы) иностранной террористической организацией. Американский госсекретарь Марко Рубио пояснил, что действия хуситов представляют угрозу для жизни американских граждан и сотрудников на Ближнем Востоке, подрывают безопасность региональных союзников и ставят под вопрос устойчивость глобальной морской торговли.