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Йеменские хуситы готовы возобновить атаки на суда в Красном море

Ведомости

Йеменские хуситы находятся в состоянии готовности возобновить атаки на связанные с Израилем суда, идущие в Красном и Аравийском морях. Об этом заявил лидер боевиков Абдель Малик аль-Хуси.

«Мы придерживаемся своей позиции относительно сроков доставки помощи в сектор Газа, вооруженные силы [Йемена] готовы к проведению операций», – сказал он (цитата по Al Masirah).

Хуситы Йемена атакуют связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. При этом хуситы объявили о приостановке своих операций после заключения перемирия в секторе Газа.

Операции проводятся как в акваториях, так и на территории Йемена. 28 декабря прошлого года армии США и Великобритании атаковали провинцию Хаджа в Йемене. 5 января этого года северная провинция Йемена Саада также подверглась авиаударам США и Великобритании.

4 марта Вашингтон официально признал шиитское движение в Йемене «Ансар Аллах» (хуситы) иностранной террористической организацией. Американский госсекретарь Марко Рубио пояснил, что действия хуситов представляют угрозу для жизни американских граждан и сотрудников на Ближнем Востоке, подрывают безопасность региональных союзников и ставят под вопрос устойчивость глобальной морской торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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