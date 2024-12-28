США и Великобритания атаковали йеменскую провинцию Хаджа
Армии США и Великобритании атаковали провинцию Хаджа в Йемене, сообщил подконтрольный йеменским хуситам телеканал Al Masirah.
«Американо-британская агрессия направлена на район Бахаит в округе Миди, Хадджа, в ходе которой были нанесены два авиаудара», – говорится в сообщении.
28 декабря йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») заявили, что нанесли удар по авиабазе Неватим в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой. Удар по авиабазе в районе Негев «на юге оккупированных палестинских территорий» был нанесен с использованием ракеты «Палестина-2».
Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. К военным операциям присоединились Велкобритания,
Хуситы, или «Ансар Аллах», – это религиозно-политическое движение мусульман-шиитов, которое сконцентрировано преимущественно на севере Йемена. Они следуют зейдитскому мазхабу (одно из течений шиитского ислама). Движение было создано в 1990-е гг.