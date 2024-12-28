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США и Великобритания атаковали йеменскую провинцию Хаджа

Ведомости

Армии США и Великобритании атаковали провинцию Хаджа в Йемене, сообщил подконтрольный йеменским хуситам телеканал Al Masirah. 

«Американо-британская агрессия направлена ​​на район Бахаит в округе Миди, Хадджа, в ходе которой были нанесены два авиаудара», – говорится в сообщении.

28 декабря йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») заявили, что нанесли удар по авиабазе Неватим в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой. Удар по авиабазе в районе Негев «на юге оккупированных палестинских территорий» был нанесен с использованием ракеты «Палестина-2».

Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. 

В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. К военным операциям присоединились Велкобритания, 

Хуситы, или «Ансар Аллах», – это религиозно-политическое движение мусульман-шиитов, которое сконцентрировано преимущественно на севере Йемена. Они следуют зейдитскому мазхабу (одно из течений шиитского ислама). Движение было создано в 1990-е гг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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