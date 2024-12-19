Хуситы заявили об ударе по военной цели в Тель-Авиве с помощью беспилотника
Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») нанесли удар беспилотником по военному объекту в районе Яффо израильского Тель-Авива. Об этом в Telegram-канале сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Вооруженные силы Йемена, как они говорили в предыдущих заявлениях, подтверждают свою готовность к длительной войне с этим врагом», – говорится также в заявлении хуситов.
До этого, 13 декабря, хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне. 16 декабря йеменский телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Яффо.
Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.