Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива
Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Яффо израильского Тель-Авива, передает йемеский телеканал Al Masirah.
«Ракетные войска нанесли удар по израильской военной цели в оккупированном районе Яффы гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2», – сказано в сообщении телеканал.
13 декабря хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне.
Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.