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Хуситы заявили об атаке авиабазы в Израиле гиперзвуковой ракетой

Ведомости

Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») заявили, что нанесли удар по авиабазе Неватим в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой. Об этом говорится в заявлении представителя йеменских военных. 

Удар по авиабазе в районе Негев «на юге оккупированных палестинских территорий» был нанесен с использованием ракеты «Палестина-2», говорится в сообщении.

Столица Йемена Сана 27 декабря подверглась авиаудару. Источник в хуситском движении «Ансар Аллах» сообщил, что под удар попали международный аэропорт и военные объекты хуситов, расположенные в пределах столицы и ее окрестностях. В тот же день представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение атаковало международный аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. По его словам, ракета успешно поразила цель и нанесла ущерб воздушной гавани, приостановив ее работу. Второй военной операцией стала атака на судно Santa Ursula в Аравийском море с помощью беспилотников. Хуситы зафиксировали прямое попадание в корпус судна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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