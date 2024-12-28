Хуситы заявили об атаке авиабазы в Израиле гиперзвуковой ракетой

Столица Йемена Сана 27 декабря подверглась авиаудару. Источник в хуситском движении «Ансар Аллах» сообщил, что под удар попали международный аэропорт и военные объекты хуситов, расположенные в пределах столицы и ее окрестностях. В тот же день представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение атаковало международный аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. По его словам, ракета успешно поразила цель и нанесла ущерб воздушной гавани, приостановив ее работу. Второй военной операцией стала атака на судно Santa Ursula в Аравийском море с помощью беспилотников. Хуситы зафиксировали прямое попадание в корпус судна.