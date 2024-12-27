Хуситы сообщили об ударе по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»

26 декабря Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена. Указывалось, что хуситы неоднократно атаковали Израиль и его граждан, в том числе с помощью беспилотников и ракет класса «земля – земля». Среди целей, по которым израильские силы нанесли удары, – объекты военной инфраструктуры хуситов, международный аэропорт Саны и две электростанции. В результате атак также были разрушены йеменские порты, находящиеся в районе Красного моря.