Хуситы сообщили об ударе по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»
Йеменские хуситы нанесли удар по международному аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
По его словам, хуситы провели две военные операции. В результате первой из них аэропорт был атакован гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Сариа утверждает, что ракета успешно поразила цель и нанесла ущерб воздушной гавани, приостановив ее работу. Второй военной операцией стала атака на судно Santa Ursula в Аравийском море с помощью беспилотников. Хуситы зафиксировали прямое попадание в корпус судна.
26 декабря Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена. Указывалось, что хуситы неоднократно атаковали Израиль и его граждан, в том числе с помощью беспилотников и ракет класса «земля – земля». Среди целей, по которым израильские силы нанесли удары, – объекты военной инфраструктуры хуситов, международный аэропорт Саны и две электростанции. В результате атак также были разрушены йеменские порты, находящиеся в районе Красного моря.
Во время израильской атаки в аэропорту Саны находился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он не пострадал.