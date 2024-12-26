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Глава ВОЗ был в аэропорту Саны во время израильской атаки

Ведомости

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны во время израильской атаки. Об этом он сообщил в соцсети X.

26 декабря завершилась миссия организации по переговорам об освобождении задержанных сотрудников ООН и по оценке гуманитарной ситуации в Йемене. Когда сотрудники ВОЗ собирались вылететь из Саны, аэропорт подвергся бомбардировке, утверждает Гебрейесус. По его словам, один из членов экипажа самолета был ранен, в аэропорту погибли по меньшей мере два человека. В воздушной гавани повреждены зал вылета и взлетно-посадочная полоса.

«Нам придется подождать, пока ущерб, нанесенный аэропорту, будет устранен, прежде чем мы сможем улететь. Я и мои коллеги из ООН и ВОЗ находимся в безопасности», – подчеркнул Гебрейесус.

26 декабря Армия обороны Израиля сообщила, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам йеменских хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена. Отмечалось, что хуситы неоднократно атаковали Израиль и его граждан, в том числе с помощью беспилотников и ракет класса «земля – земля». Среди целей, по которым военные нанесли удары, – объекты военной инфраструктуры хуситов, аэропорт Саны и две электростанции.

25 декабря йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле беспилотниками района Яффо в Тель-Авиве. Другой дрон поразил промышленную зону в Ашкелоне. 21 декабря израильская армия сообщила о безуспешной попытке перехвата ракеты, выпущенной из Йемена. The Times of Israel со ссылкой на медиков писала о 16 пострадавших в результате ракетного удара из Йемена. 19 декабря хуситы обстреляли Яффо с помощью БПЛА. Кроме того, в результате ночного ракетного обстрела со стороны Йемена была повреждена школа в Рамат-Гане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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