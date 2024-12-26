Глава ВОЗ был в аэропорту Саны во время израильской атаки
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны во время израильской атаки. Об этом он сообщил в соцсети X.
26 декабря завершилась миссия организации по переговорам об освобождении задержанных сотрудников ООН и по оценке гуманитарной ситуации в Йемене. Когда сотрудники ВОЗ собирались вылететь из Саны, аэропорт подвергся бомбардировке, утверждает Гебрейесус. По его словам, один из членов экипажа самолета был ранен, в аэропорту погибли по меньшей мере два человека. В воздушной гавани повреждены зал вылета и взлетно-посадочная полоса.
«Нам придется подождать, пока ущерб, нанесенный аэропорту, будет устранен, прежде чем мы сможем улететь. Я и мои коллеги из ООН и ВОЗ находимся в безопасности», – подчеркнул Гебрейесус.
26 декабря Армия обороны Израиля сообщила, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам йеменских хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена. Отмечалось, что хуситы неоднократно атаковали Израиль и его граждан, в том числе с помощью беспилотников и ракет класса «земля – земля». Среди целей, по которым военные нанесли удары, – объекты военной инфраструктуры хуситов, аэропорт Саны и две электростанции.
25 декабря йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле беспилотниками района Яффо в Тель-Авиве. Другой дрон поразил промышленную зону в Ашкелоне. 21 декабря израильская армия сообщила о безуспешной попытке перехвата ракеты, выпущенной из Йемена. The Times of Israel со ссылкой на медиков писала о 16 пострадавших в результате ракетного удара из Йемена. 19 декабря хуситы обстреляли Яффо с помощью БПЛА. Кроме того, в результате ночного ракетного обстрела со стороны Йемена была повреждена школа в Рамат-Гане.