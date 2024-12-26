Глава ВОЗ был в аэропорту Саны во время израильской атаки

25 декабря йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле беспилотниками района Яффо в Тель-Авиве. Другой дрон поразил промышленную зону в Ашкелоне. 21 декабря израильская армия сообщила о безуспешной попытке перехвата ракеты, выпущенной из Йемена. The Times of Israel со ссылкой на медиков писала о 16 пострадавших в результате ракетного удара из Йемена. 19 декабря хуситы обстреляли Яффо с помощью БПЛА. Кроме того, в результате ночного ракетного обстрела со стороны Йемена была повреждена школа в Рамат-Гане.