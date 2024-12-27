Столица Йемена подверглась авиаудару
Столица Йемена Сана подверглась авиаудару, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в хуситском движении «Ансар Аллах».
Источник агентства уточняет, что под удар попали международный аэропорт и военные объекты хуситов, расположенные в пределах столицы и ее окрестностях.
26 декабря сообщалось, что йеменские порты, находящиеся в районе Красного моря, разрушены в результате ударов военно-воздушных сил Израиля.
Ранее стало известно, что йеменские хуситы нанесли удар по международному аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Об этом сообщал официальный представитель хуситов Яхья Сариа.