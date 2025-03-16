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Более 30 человек погибли в Йемене при авиаударах США

Ведомости

По меньшей мере 31 человек погиб и 101 получил ранения в результате авиаударов США по Йемену. Об этом сообщил Анис аль-Асбахи, представитель подконтрольного хуситам министерства здравоохранения страны, пишет Reuters.

По данным аль-Асбахи, среди пострадавших и погибших есть женщины и дети.

Политическое бюро хуситов назвало эти атаки «военным преступлением».

«Наши йеменские вооруженные силы полностью готовы ответить на эскалацию эскалацией», – цитирует издание заявление политбюро.

15 марта президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить судоходство в Красном море. Трамп обвинил хуситов в ведении «непрекращающейся кампании пиратства, насилия и терроризма» против американских и международных кораблей, а также в атаках на американские военные объекты. По словам президента США, удары будут наноситься до тех пор, пока группировка не прекратит атаки на суда и не будет восстановлена безопасность в регионе. Он также пригрозил Ирану, потребовав немедленного прекращения поддержки хуситов, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности в случае дальнейшего вмешательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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