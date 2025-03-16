Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД РФ: в беседе с Рубио Лавров выступил за прекращение применения силы в Йемене

Телефонный разговор инициировала американская сторона
Ведомости

В телефонном разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы в регионе Красного моря. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

Лавров также отметил важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие. В сообщении подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Лавров и Рубио условились поддерживать дальнейшие контакты. 

Ночью 16 марта на сайте госдепа США было опубликовано сообщение о том, что Рубио провел телефонный разговор с Лавровым. Рубио проинформировал российскую сторону о военных операциях США против поддерживаемых Ираном хуситов, подчеркнув, что Соединенные Штаты не намерены терпеть их продолжающиеся нападения на американские военные и торговые суда в Красном море. Рубио и Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.

15 марта президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить судоходство в Красном море. Трамп обвинил хуситов в ведении «непрекращающейся кампании пиратства, насилия и терроризма» против американских и международных кораблей, а также в атаках на американские военные объекты. По словам президента США, удары будут наноситься до тех пор, пока группировка не прекратит атаки на суда и не будет восстановлена безопасность в регионе. Он также пригрозил Ирану, потребовав немедленного прекращения поддержки хуситов, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности в случае дальнейшего вмешательства.

16 марта представитель подконтрольного хуситам министерства здравоохранения Йемена сообщил, что по меньшей мере 31 человек погиб и 101 получил ранения в результате авиаударов США.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных