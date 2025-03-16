МИД РФ: в беседе с Рубио Лавров выступил за прекращение применения силы в Йемене

15 марта президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить судоходство в Красном море. Трамп обвинил хуситов в ведении «непрекращающейся кампании пиратства, насилия и терроризма» против американских и международных кораблей, а также в атаках на американские военные объекты. По словам президента США, удары будут наноситься до тех пор, пока группировка не прекратит атаки на суда и не будет восстановлена безопасность в регионе. Он также пригрозил Ирану, потребовав немедленного прекращения поддержки хуситов, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности в случае дальнейшего вмешательства.