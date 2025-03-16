МИД РФ: в беседе с Рубио Лавров выступил за прекращение применения силы в Йемене

МИД РФ: в беседе с Рубио Лавров выступил за прекращение применения силы в ЙеменеТелефонный разговор инициировала американская сторона
В телефонном разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы в регионе Красного моря. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.
Лавров также отметил важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие. В сообщении подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Лавров и Рубио условились поддерживать дальнейшие контакты.
Ночью 16 марта на сайте госдепа США было опубликовано сообщение о том, что Рубио провел телефонный разговор с Лавровым. Рубио проинформировал российскую сторону о военных операциях США против поддерживаемых Ираном хуситов, подчеркнув, что Соединенные Штаты не намерены терпеть их продолжающиеся нападения на американские военные и торговые суда в Красном море. Рубио и Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.
15 марта президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить судоходство в Красном море. Трамп обвинил хуситов в ведении «непрекращающейся кампании пиратства, насилия и терроризма» против американских и международных кораблей, а также в атаках на американские военные объекты. По словам президента США, удары будут наноситься до тех пор, пока группировка не прекратит атаки на суда и не будет восстановлена безопасность в регионе. Он также пригрозил Ирану, потребовав немедленного прекращения поддержки хуситов, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности в случае дальнейшего вмешательства.
16 марта представитель подконтрольного хуситам министерства здравоохранения Йемена сообщил, что по меньшей мере 31 человек погиб и 101 получил ранения в результате авиаударов США.