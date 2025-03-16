Госсекретарь США Марк Рубио провел телефонный разговор с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте госдепа Соединенных Штатов.
Рубио проинформировал российскую сторону о военных операциях США против поддерживаемых Ираном хуситов, подчеркнув, что Соединенные Штаты не намерены терпеть их продолжающиеся нападения на американские военные и торговые суда в Красном море.
Рубио и Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.
10 марта Лавров заявил, что сосуществование России и западных стран будет возможно при условии готовности последних признавать ошибки. Как заявил министр, в процесс работы над ошибками должен входить отказ от стремления нанести России стратегическое поражение.