Лавров: сосуществование РФ и Запада возможно после признания им ошибок
Сосуществование России и Запада будет возможно при условии их готовности признавать ошибки. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.
Лавров назвал главным уроком необходимость РФ полагаться только на себя и «проверенных друзей». В вопросе сосуществования с западными соседями все будет зависеть от «их поведения», то есть готовности признавать и исправлять ошибки, пояснил он.
Как заявил министр, в процесс работы над ошибками должен входить отказ от стремления нанести России стратегическое поражение.
6 марта Лавров на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Зимбабве Амоном Мурвирой сообщил, что Украина без западной помощи не сможет наносить удары по России. По его словам, Россия выступает за мир, поэтому она приветствовала позицию администрации американского президента Дональда Трампа.