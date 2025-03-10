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Лавров: сосуществование РФ и Запада возможно после признания им ошибок

Ведомости

Сосуществование России и Запада будет возможно при условии их готовности признавать ошибки. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров назвал главным уроком необходимость РФ полагаться только на себя и «проверенных друзей». В вопросе сосуществования с западными соседями все будет зависеть от «их поведения», то есть готовности признавать и исправлять ошибки, пояснил он.

Как заявил министр, в процесс работы над ошибками должен входить отказ от стремления нанести России стратегическое поражение.

6 марта Лавров на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Зимбабве Амоном Мурвирой сообщил, что Украина без западной помощи не сможет наносить удары по России. По его словам, Россия выступает за мир, поэтому она приветствовала позицию администрации американского президента Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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