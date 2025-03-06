Лавров: Украина без западной помощи не сможет наносить удары по России
Без западной помощи Украина не может наносить удары по России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Зимбабве Амоном Мурвирой. Прямую трансляцию МИД РФ вел на Rutube.
Глава МИД РФ комментировал новости о приостановке поставок оружия Украине со стороны США. Судить о длительности приостановки военной помощи Киеву Лавров не стал.
Министр заявил, что Россия выступает за мир, поэтому она приветствовала позицию администрации американского президента Дональда Трампа.
«Мы готовы к честному разговору с учетом всех первопричин этого конфликта», – отметил Лавров.
США заявили о приостановке военной помощи Украине 4 марта. Пояснялось, что это сделано после провальной встречи в Белом доме Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого выразил мнение, что это решение станет наилучшим вкладом в дело мира.
В своем обращении к конгрессу 5 марта Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к скорейшему началу переговоров. Но американский президент пока оставил в силе запрет на поставки военной помощи Украине.
Также 5 марта появилась информация о том, что США прекратили делиться с Украиной разведывательными данными. Источники Financial Times поясняли, что это может негативно сказаться на способности украинских военных эффективно атаковать российские силы.