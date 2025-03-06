Лавров: Украина без западной помощи не сможет наносить удары по России

США заявили о приостановке военной помощи Украине 4 марта. Пояснялось, что это сделано после провальной встречи в Белом доме Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого выразил мнение, что это решение станет наилучшим вкладом в дело мира.