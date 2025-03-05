Трамп оставил в силе запрет на поставки военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на поставки оружия и другой крупной помощи Украине, сообщает The New York Times.
В ходе своей речи перед конгрессом Трамп приветствовал предложение президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении переговоров между странами о мирном урегулировании конфликта на территории Украины и сделке о полезных ископаемых. Тем не менее Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки военной помощи Киеву.
4 марта Трамп заявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение стало реакцией на неподобающее поведение Зеленского в ходе его визита в Белый дом.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Но разговор в Овальном кабинете быстро перешел в перепалку, закончившуюся тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение не было подписано.