Новым советником Трампа по нацбезопасности может стать Стивен Миллер
Советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер рассматривается как один из главных претендентов на пост советника по нацбезопасности, сообщает Axios со ссылкой на пять источников.
В настоящее время обязанности советника по нацбезопасности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио. Однако, по словам собеседников издания, он слишком занят управлением Госдепартамента и внешнеполитическими вопросами, чтобы сосредоточиться на этой роли в полной мере.
Миллер, занимающий должность заместителя главы аппарата Белого дома, известен как ключевой разработчик жестких мер по борьбе с иммиграцией в администрации Трампа.
Майк Уолтц, занимавший пост советника президента США по нацбезопасности, покинул эту должность 1 мая. Он оказался в центре внимания в марте из-за инцидента с утечкой информации через мессенджер Signal. По ошибке Уолтц включил в переписку журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга, который раскрыл детали переговоров высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. После признания Уолтца в подлинности репортажа в Белом доме начались обсуждения его возможной отставки. Тем не менее, сразу после инцидента сам Уолтц не подавал прошение об уходе, а президент Трамп тогда публично выразил ему поддержку, назвав его «хорошим человеком», который извлек урок из произошедшего.