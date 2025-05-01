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Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц может покинуть пост после утечки в чате

Вероятный кандидат на замену – спецпосланник Уиткофф, пишут СМИ
Ведомости

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц может покинуть свой пост. Вместе с ним в отставку уйдет его заместитель Алекс Вонг. Об этом сообщает CBS со ссылкой на несколько источников.

Уолтц оказался в центре внимания в марте после инцидента, связанного с чатом в мессенджере Signal. По ошибке он включил в переписку журналиста Джеффри Голдберга из The Atlantic, через которого стали известны детали переговоров высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности. Речь шла о планах военного удара по целям хуситов в Йемене.

После того как Уолтц за закрытыми дверями признал подлинность репортажа, в Белом доме начались обсуждения о его возможной отставке. Однако сам помощник президента не подавал прошения об уходе, а президент Дональд Трамп в тот момент не стал требовать его отставки. Публично глава государства выразил поддержку Уолтцу, назвав его «хорошим человеком», который, по его словам, извлек урок из произошедшего.

1 мая Уолц рассказал, что переговорный процесс между США и Россией по Украине продвигается. По его словам, Вашингтон полагает, что заключение сделки все еще возможно.

Сейчас спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассматривается как главный кандидат на пост советника американского лидера по национальной безопасности вместо Уолтца. Об этом сообщил журналист Марк Гальперин в соцсети X со ссылкой на источники.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала: «Мы не собираемся отвечать на сообщения из анонимных источников» (цитата по Politico).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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