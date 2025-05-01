Уолтц: переговорный процесс США и России по Украине продвигается
Переговорный процесс между США и Россией по Украине продвигается, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
1 мая США и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа в Вашингтон прибыла вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной.
Администрация Трампа отклонила просьбу Киева включить гарантии безопасности в соглашение по недрам. По данным The New York Times, США не стали гарантировать продолжение военной помощи Украине в рамках этой сделки.
Американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение не демонстрирует ясности в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Он добавил, что Трамп стремится к тому, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров. По словам министра, сделка также направлена на то, чтобы дать американцам понять: у США есть шанс стать партнерами успеха украинского народа, принеся свои технологии и лучшие практики в восстановленную Украину.