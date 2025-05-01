Уолтц: переговорный процесс США и России по Украине продвигается

Американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение не демонстрирует ясности в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Он добавил, что Трамп стремится к тому, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров. По словам министра, сделка также направлена на то, чтобы дать американцам понять: у США есть шанс стать партнерами успеха украинского народа, принеся свои технологии и лучшие практики в восстановленную Украину.