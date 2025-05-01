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Уолтц: переговорный процесс США и России по Украине продвигается

Ведомости

Переговорный процесс между США и Россией по Украине продвигается, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Вашингтон полагает, что заключение сделки все еще возможно», – заявил он (цитата по ТАСС).

1 мая США и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа в Вашингтон прибыла вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной.

Администрация Трампа отклонила просьбу Киева включить гарантии безопасности в соглашение по недрам. По данным The New York Times, США не стали гарантировать продолжение военной помощи Украине в рамках этой сделки.

Американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение не демонстрирует ясности в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Он добавил, что Трамп стремится к тому, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров. По словам министра, сделка также направлена на то, чтобы дать американцам понять: у США есть шанс стать партнерами успеха украинского народа, принеся свои технологии и лучшие практики в восстановленную Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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