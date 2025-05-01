«Сигнал Москве»: как западные СМИ оценили сделку по недрам между США и Украиной

«Сигнал Москве»: как западные СМИ оценили сделку по недрам между США и УкраинойКиев добился менее обременительных условий, но без гарантий безопасности
Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. Договоренности были достигнуты в день, когда президент США Дональд Трамп отметил свои первые 100 дней на посту главы государства. Сделка посылает сильный сигнал Москве, как заявил министр финансов США Скотт Бессент: администрация президента «твердо настроена на мирный процесс, основанный на принципах свободной, суверенной и процветающей Украины в долгосрочной перспективе». Прилетевшая в Вашингтон на подписание документа вице-премьер республики Юлия Свириденко подчеркнула, что недра остаются в собственности Украины, это «четко закреплено в соглашении» президентства Дональда Трампа на посту главы государства.
В основу соглашения легли пять ключевых принципов, написал в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.
Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Кроме того, сделка не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Доходы фонда будут реинвестироваться «исключительно в Украину», добавил Шмыгаль.
«Ведомости» собрали реакции в иносми о заключенной сделке.
«Сосредоточение Трампа на продукции Украины вызвало вопросы о том, что на самом деле может предложить страна. Хотя ранее он называл соглашение сделкой, у Украины нет крупных запасов редкоземельных элементов, которые были бы признаны на международном уровне экономически жизнеспособными. Однако она является признанным производителем угля, железной руды, урана, титана и магния, и расширение этих секторов может быть выгодным для США».
«Проект соглашения между США и Украиной, с которым в среду ознакомилось агентство Reuters, показал, что Украина добилась отмены любого требования о выплате США за прошлую военную помощь, против чего решительно выступал Киев. Проект не предоставлял никаких конкретных гарантий безопасности США для Украины, что было одной из его первоначальных целей».
«Последняя версия соглашения, рассмотренная The Washington Post, не предоставляет никаких конкретных гарантий безопасности Украине, но в ней говорится, что Киев и Вашингтон согласны, что она подтверждает «долгосрочное стратегическое соответствие» между двумя странами и «поддержку США безопасности, процветания, реконструкции и интеграции Украины в мировые экономические структуры». Этот язык сам по себе является победой Киева, который ищет любую поддержку со стороны США с тех пор, как отношения между двумя странами стали шаткими при президенте Дональде Трампе».
«Критики сделки заявили, что Белый дом стремится воспользоваться Украиной, связав будущую помощь воюющей стране с раздачей доходов от ее ресурсов. Окончательные условия были гораздо менее обременительными для Украины, чем те, которые изначально предлагал Бессент в феврале, в том числе пункт о том, что США будут контролировать 100% доходов от фонда».
CNN
«Первоначально Вашингтон потребовал долю в размере $500 млрд в редкоземельных металлах и других минералах Украины в обмен на помощь, которую он уже предоставил Киеву. Вместо этого в соглашении говорится, что будущая американская военная помощь Украине будет считаться частью инвестиций США в совместный инвестиционный фонд реконструкции, который будет использоваться для вливания денег в природные ресурсы Украины. В соглашении, с которым ознакомился CNN, также указано, что доходы и другие платежи, произведенные в рамках сделки, не будут облагаться налогом и не будут подлежать никаким сборам или пошлинам со стороны Украины».
«Назвав соглашение «вымогательством Трампа у Украины», конгрессмен США Грегори Микс, высокопоставленный демократ в комитете по иностранным делам палаты представителей, сказал, что Трампу теперь следует сосредоточить свои усилия на давлении на Путина, а не «зацикливаться» на Зеленском и Украине».