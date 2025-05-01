«Сигнал Москве»: как западные СМИ оценили сделку по недрам между США и Украиной

CNN



«Первоначально Вашингтон потребовал долю в размере $500 млрд в редкоземельных металлах и других минералах Украины в обмен на помощь, которую он уже предоставил Киеву. Вместо этого в соглашении говорится, что будущая американская военная помощь Украине будет считаться частью инвестиций США в совместный инвестиционный фонд реконструкции, который будет использоваться для вливания денег в природные ресурсы Украины. В соглашении, с которым ознакомился CNN, также указано, что доходы и другие платежи, произведенные в рамках сделки, не будут облагаться налогом и не будут подлежать никаким сборам или пошлинам со стороны Украины».