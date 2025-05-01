NYT: США не включили гарантии безопасности в сделку с Украиной по недрам

Администрация Трампа отклонила по крайней мере одну попытку Украины включить в соглашение четкие гарантии безопасности, такие как продолжение военной помощи США Киеву, сообщил NYT бывший американский чиновник, знакомый с ходом переговоров. Однако, по его мнению, документ может сыграть важную роль в укреплении отношений между Киевом и администрацией Трампа, предоставляя Вашингтону экономическую заинтересованность в стабильности Украины.