NYT: США не включили гарантии безопасности в сделку с Украиной по недрам
Соглашение по полезным ископаемым, заключенное между США и Украиной, не содержит четких гарантий будущей помощи Вашингтона Киеву в сфере безопасности. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой одного из участников переговоров.
По данным издания, сделка теряет значимость, если военные действия между Россией и Украиной будут продолжаться.
Администрация Трампа отклонила по крайней мере одну попытку Украины включить в соглашение четкие гарантии безопасности, такие как продолжение военной помощи США Киеву, сообщил NYT бывший американский чиновник, знакомый с ходом переговоров. Однако, по его мнению, документ может сыграть важную роль в укреплении отношений между Киевом и администрацией Трампа, предоставляя Вашингтону экономическую заинтересованность в стабильности Украины.
1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа в Вашингтон прибыла вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной.