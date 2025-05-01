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Бессент: сделка США и Украины не демонстрирует ясность в отношениях стран

Она поможет Трампу вести переговоры с Москвой, считает американский министр финансов
Ведомости

Соглашение по полезным ископаемым, заключенное между США и Украиной, не демонстрирует никакой ясности в отношениях Киева и Вашингтона, заявил телеканалу Fox News американский министр финансов Скотт Бессент.

Это способ показать, что нет никакой ясности между Украиной и США, поскольку американский президент Дональд Трамп настаивает на прекращении конфликта, сказал министр. «Он хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», – заявил Бессент.

Сделка также стала сигналом американцам, что у США есть шанс получить компенсацию и «стать партнерами успеха украинского народа, принести американские ноу-хау, лучшие практики в восстановленную Украину», добавил он.

Встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане «в значительной степени» способствовала заключению сделки, считает министр. Бессент добавил, что это соглашение посылает сильный сигнал России, сделка поможет Трампу вести переговоры с Москвой.

1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа в Вашингтон прибыла вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной. По ее словам, управление созданным в рамках сделки фондом будет осуществляться совместно с США и ни одна из сторон не получит права решающего голоса. Украина рассчитывает, что в течение первых 10 лет доходы фонда не будут распределяться, а будут инвестироваться исключительно в Украину, однако отметила, что «эти условия еще будут обсуждаться», добавила вице-премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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