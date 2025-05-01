Бессент: сделка США и Украины не демонстрирует ясность в отношениях стран

Бессент: сделка США и Украины не демонстрирует ясность в отношениях странОна поможет Трампу вести переговоры с Москвой, считает американский министр финансов
Соглашение по полезным ископаемым, заключенное между США и Украиной, не демонстрирует никакой ясности в отношениях Киева и Вашингтона, заявил телеканалу Fox News американский министр финансов Скотт Бессент.
Это способ показать, что нет никакой ясности между Украиной и США, поскольку американский президент Дональд Трамп настаивает на прекращении конфликта, сказал министр. «Он хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», – заявил Бессент.
Сделка также стала сигналом американцам, что у США есть шанс получить компенсацию и «стать партнерами успеха украинского народа, принести американские ноу-хау, лучшие практики в восстановленную Украину», добавил он.
Встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане «в значительной степени» способствовала заключению сделки, считает министр. Бессент добавил, что это соглашение посылает сильный сигнал России, сделка поможет Трампу вести переговоры с Москвой.
1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа в Вашингтон прибыла вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной. По ее словам, управление созданным в рамках сделки фондом будет осуществляться совместно с США и ни одна из сторон не получит права решающего голоса. Украина рассчитывает, что в течение первых 10 лет доходы фонда не будут распределяться, а будут инвестироваться исключительно в Украину, однако отметила, что «эти условия еще будут обсуждаться», добавила вице-премьер.