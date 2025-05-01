Бессент: сделка США и Украины не демонстрирует ясность в отношениях стран

1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа в Вашингтон прибыла вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной. По ее словам, управление созданным в рамках сделки фондом будет осуществляться совместно с США и ни одна из сторон не получит права решающего голоса. Украина рассчитывает, что в течение первых 10 лет доходы фонда не будут распределяться, а будут инвестироваться исключительно в Украину, однако отметила, что «эти условия еще будут обсуждаться», добавила вице-премьер.