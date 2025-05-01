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Трамп выдвинет Уолтца постпредом при ООН

Вместо него советником по нацбезопасности США временно станет Рубио
Людмила Чернова
ТАСС
ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении назначить советника по нацбезопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН.

«Уолтц всегда ставил интересы нашей страны на первое место. Уверен, он будет делать то же самое и в новой роли», – написал Трамп в Truth Social.

Он также сообщил, что обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, который также сохранит свою роль в государственном департаменте.

О том, что Уолтц может покинуть свой пост, ранее сообщили несколько американских СМИ.

Уолтц оказался в центре внимания в марте после инцидента, связанного с чатом в мессенджере Signal. По ошибке он включил в переписку журналиста Джеффри Голдберга из The Atlantic, через которого стали известны детали переговоров высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности. Речь шла о планах военного удара по целям хуситов в Йемене.

После того как Уолтц за закрытыми дверями признал подлинность репортажа, в Белом доме начались обсуждения его возможной отставки. Однако сам помощник президента не подавал прошения об уходе, а Трамп в тот момент не стал требовать его отставки. Публично глава государства выразил поддержку Уолтцу, назвав его «хорошим человеком», который, по его словам, извлек урок из произошедшего.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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