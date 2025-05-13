Путин встретится с попечительским советом Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с попечительским советом Большого и Мариинского театров. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Валерий Гергиев, естественно, будет рассказывать о планах развития этих двух театров, которые, собственно, он ведет в качестве руководителя», – пояснил Песков.
В ходе мероприятия также запланировано открытое выступление Путина.
Президент 13 мая также примет участие в съезде «Деловой России» и пообщается в режиме видеоконференции с участниками форума. Ожидается его выступление и дискуссия с представителями бизнеса. Эту встречу в Кремле анонсировали накануне.
О создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров стало известно в ноябре 2023 г. Идею ее создания в марте 2022 г. озвучил Путин. Тогда глава государства обратился к Гергиеву, напомнив, что они ранее обсуждали такую возможность. Тот поддержал инициативу, отметив, что оба театра представляют одну из самых мощных музыкально-театральных традиций в мире. Гергиев также отмечал, что молодые певцы и танцовщики постоянно пополняют ряды артистов обоих театров.