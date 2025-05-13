Захарова сочла показательным молчание Берлина после видео с Мерцем и Макроном
Молчание властей Германии касательно ситуации с видео, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер едут в поезде, является показательным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».
Дипломат добавила, что Елисейский дворец сразу же назвал новость фейком, но ни разу не просил власти Украины «прекратить распространять дезинформацию».
11 мая Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где были Макрон и Мерц. Они направлялись в Киев на встречу «коалиции желающих». На записи видно, что на столе перед президентом Франции лежал белый сверток, а перед канцлером Германии – предмет, напоминающий ложку или палочку. Как только началась запись, лидеры спрятали предметы.
Захарова, комментируя инцидент, утверждала, что европейское единство – это «легализация наркотиков и абсолютная безнаказанность политических режимов». По ее мнению, в Берлине должны объяснить, почему канцлер ФРГ всегда «носит с собой ложечку для сахара».
Елисейский дворец заявил, что «враги Франции» распространяют фейковые новости, пытаясь выставить носовой платок свертком с наркотиками.