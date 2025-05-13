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Захарова сочла показательным молчание Берлина после видео с Мерцем и Макроном

Ведомости

Молчание властей Германии касательно ситуации с видео, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер едут в поезде, является показательным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Дипломат добавила, что Елисейский дворец сразу же назвал новость фейком, но ни разу не просил власти Украины «прекратить распространять дезинформацию».

11 мая Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где были Макрон и Мерц. Они направлялись в Киев на встречу «коалиции желающих». На записи видно, что на столе перед президентом Франции лежал белый сверток, а перед канцлером Германии – предмет, напоминающий ложку или палочку. Как только началась запись, лидеры спрятали предметы.

Захарова, комментируя инцидент, утверждала, что европейское единство – это «легализация наркотиков и абсолютная безнаказанность политических режимов». По ее мнению, в Берлине должны объяснить, почему канцлер ФРГ всегда «носит с собой ложечку для сахара».

Елисейский дворец заявил, что «враги Франции» распространяют фейковые новости, пытаясь выставить носовой платок свертком с наркотиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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