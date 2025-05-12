Захарова прокомментировала «белый пакетик» у Макрона и Мерца
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с «белым пакетиком» и ложкой на видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявив, что европейское единство – это «легализация наркотиков и абсолютная безнаказанность политических режимов». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она добавила, что нужно дождаться комментариев Берлина. Там, по ее мнению, должны объяснить, почему канцлер Германии всегда «носит с собой ложечку для сахара».
Ранее Елисейский дворец заявил в соцсети Х, что «враги Франции» распространяют фейковые новости, пытаясь выставить носовой платок свертком с наркотиками.
11 мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Макрон и Мерц. Они направлялись в Киев на встречу «коалиции желающих». На записи видно, что на столе перед французским президентом лежал белый сверток, а перед канцлером Германии – предмет, напоминающий ложку или палочку. Как только началась запись видео, лидеры сразу спрятали предметы. Интернет-пользователи предположили, что это могли быть наркотики и ложка для их употребления.