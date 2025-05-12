Елисейский дворец объяснил «белый пакетик» у Макрона
«Враги Франции» распространяют фейковые новости, пытаясь выставить носовой платок свертком с наркотиками. Так в социальной сети Х прокомментировал обсуждения интернет-пользователей вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые что-то спрятали от репортеров во время поездки в Киев.
«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую ткань похожей на наркотики», – сказано в сообщении.
11 мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Макрон и Мерц. Они направлялись в Киев на встречу «коалиции желающих». На записи видно, что на столе перед французским президентом лежал белый сверток, а перед канцлером Германии – предмет, напоминающий ложку или палочку. Как только началась запись видео, лидеры сразу спрятали предметы. Интернет-пользователи предположили, что это могли быть наркотики и ложка для их употребления.