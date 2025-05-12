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Елисейский дворец объяснил «белый пакетик» у Макрона

Ведомости

«Враги Франции» распространяют фейковые новости, пытаясь выставить носовой платок свертком с наркотиками. Так в социальной сети Х прокомментировал обсуждения интернет-пользователей вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые что-то спрятали от репортеров во время поездки в Киев.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую ткань похожей на наркотики», – сказано в сообщении.

11 мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Макрон и Мерц. Они направлялись в Киев на встречу «коалиции желающих». На записи видно, что на столе перед французским президентом лежал белый сверток, а перед канцлером Германии – предмет, напоминающий ложку или палочку. Как только началась запись видео, лидеры сразу спрятали предметы. Интернет-пользователи предположили, что это могли быть наркотики и ложка для их употребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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