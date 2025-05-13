Экс-президент Филиппин Дутерте победил на выборах мэра из камеры Гаагского суда

Бывший президент Филиппин был задержан 11 марта в столице Маниле сразу по прилете из Гонконга по обвинению в преступлениях против человечности. МУС установил, что преступления происходили в рамках систематического нападения на гражданское население, что связано как с деятельностью «Отряда смерти Давао» (DDS) в период, когда Дутерте был его руководителем, так и с политикой, проводимой во время его президентства. Следствие утверждает, что в течение нескольких лет в результате этих действий погибли тысячи людей.