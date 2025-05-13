Экс-президент Филиппин Дутерте победил на выборах мэра из камеры Гаагского суда
Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте получил 80% голосов на выборах мэра своего родного города Давао. Этому не помешало его задержание в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в преступлениях против человечности. Об этом сообщает CNN.
Победа на общенациональных промежуточных выборах свидетельствует о большом влиянии 80-летнего Дутерте в Давао, пишет CNN. Благодаря репутации борца с преступностью он получил прозвища «Дутерте Гарри» и «каратель». По информации телеканала, после неофициального подсчета бывший президент набрал в восемь раз больше голосов, чем его ближайший соперник.
Сторонники Дутерте заполнили его страницу в Facebook
Бывший президент Филиппин был задержан 11 марта в столице Маниле сразу по прилете из Гонконга по обвинению в преступлениях против человечности. МУС установил, что преступления происходили в рамках систематического нападения на гражданское население, что связано как с деятельностью «Отряда смерти Давао» (DDS) в период, когда Дутерте был его руководителем, так и с политикой, проводимой во время его президентства. Следствие утверждает, что в течение нескольких лет в результате этих действий погибли тысячи людей.
Палата отмечала, что Дутерте и его окружение координировали действия, направленные на убийство лиц, подозреваемых в преступлениях, в том числе связанных с наркотиками. Эта практика сначала была применена в городе Давао, а затем распространилась на всю страну.