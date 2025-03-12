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МУС взял под стражу экс-президента Филиппин Дутерте

Ведомости

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу по обвинению в преступлениях против человечности, сообщает Международный уголовный суд (МУС).

Суд установил, что преступления происходили в рамках систематического нападения на гражданское население, что связано как с деятельностью «Отряда смерти Давао» (DDS) в период, когда Дутерте был его руководителем, так и с политикой, проводимой во время его президентства. Следствие утверждает, что в течение нескольких лет в результате этих действий погибли тысячи людей.

Палата отметила, что Дутерте и его окружение координировали действия, направленные на убийство лиц, подозреваемых в преступлениях, в том числе связанных с наркотиками. Эта практика сначала была применена в городе Давао, а затем распространилась на всю страну.

В МУС отмечают, что арест Дутерте стал беспрецедентным случаем привлечения бывшего главы государства к ответственности в рамках международного правосудия.

79-летний Родриго Дутерте был задержан 11 марта в столице Маниле сразу по прилете из Гонконга. Поводом стал ордер Интерпола по запросу от МУСа, который обвиняет экс-лидера страны в преступлениях против человечности во время его агрессивной кампании по борьбе с наркотиками. Речь идет о внесудебных расправах со стороны правоохранителей над тысячами человек, в основном из небогатых городов, которые могли иметь отношение к наркобизнесу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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