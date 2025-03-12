МУС взял под стражу экс-президента Филиппин Дутерте
Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу по обвинению в преступлениях против человечности, сообщает Международный уголовный суд (МУС).
Суд установил, что преступления происходили в рамках систематического нападения на гражданское население, что связано как с деятельностью «Отряда смерти Давао» (DDS) в период, когда Дутерте был его руководителем, так и с политикой, проводимой во время его президентства. Следствие утверждает, что в течение нескольких лет в результате этих действий погибли тысячи людей.
Палата отметила, что Дутерте и его окружение координировали действия, направленные на убийство лиц, подозреваемых в преступлениях, в том числе связанных с наркотиками. Эта практика сначала была применена в городе Давао, а затем распространилась на всю страну.
В МУС отмечают, что арест Дутерте стал беспрецедентным случаем привлечения бывшего главы государства к ответственности в рамках международного правосудия.
79-летний Родриго Дутерте был задержан 11 марта в столице Маниле сразу по прилете из Гонконга. Поводом стал ордер Интерпола по запросу от МУСа, который обвиняет экс-лидера страны в преступлениях против человечности во время его агрессивной кампании по борьбе с наркотиками. Речь идет о внесудебных расправах со стороны правоохранителей над тысячами человек, в основном из небогатых городов, которые могли иметь отношение к наркобизнесу.