МУС взял под стражу экс-президента Филиппин Дутерте

79-летний Родриго Дутерте был задержан 11 марта в столице Маниле сразу по прилете из Гонконга. Поводом стал ордер Интерпола по запросу от МУСа, который обвиняет экс-лидера страны в преступлениях против человечности во время его агрессивной кампании по борьбе с наркотиками. Речь идет о внесудебных расправах со стороны правоохранителей над тысячами человек, в основном из небогатых городов, которые могли иметь отношение к наркобизнесу.