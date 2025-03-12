Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован по ордеру МУС

Дутерте не признает свою ответственность в гибели тысяч людей и говорит, что не понимает сути выдвинутых обвинений. Ранее он уверял, что в его заявлениях были лишь призывы к уничтожению структуры наркосиндикатов. Но он не раз публично призывал к физической расправе не только над наркодилерами, но и над потребителями. При этом Дутерте утверждал, что во время своего первого срока Дональд Трамп высоко оценивал его борьбу с наркотиками. Дутерте считал оправданным бороться с проблемой почти любыми методами, так как в бедных слоях общества был очень распространен один из видов метамфетамина – шабу, который могли потреблять, по разным оценкам, от 2 до 10% стомиллионных Филиппин. При Дутерте власти также ссылались на то, что почти все погибшие были убиты при оказании сопротивления полиции, но, как пишет The Diplomat, это тоже вряд ли так – например, часть людей погибли, просто оказавшись рядом с местом перестрелки. МИД Китая, который наряду с США, Израилем и Россией не признает юрисдикцию МУС, уже высказал свою позицию по делу против Дутерте, что суд должен «избегать политизации и двойных стандартов». Он проводил более лояльную политику по отношению к Пекину, нежели однозначно проамерикански настроенный его последователь.