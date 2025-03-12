Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован по ордеру МУС

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован по ордеру МУСЭто произошло на фоне ссоры его дочери с действующим президентом
Занимавший в 2016–2022 гг. пост президента Филиппин 79-летний Родриго Дутерте был задержан 11 марта в столице Маниле сразу по прилете из Гонконга. Поводом стал ордер Интерпола по запросу от гаагского Международного уголовного суда (МУС), который обвиняет экс-лидера страны в преступлениях против человечности во время его агрессивной кампании по борьбе с наркотиками. Речь идет о внесудебных расправах со стороны правоохранителей над тысячами человек, в основном из небогатых городов, которые могли иметь отношение к наркобизнесу. Борьбу с наркотиками он вел почти всю свою политическую карьеру – сначала больше двух десятилетий на посту мэра города Давао, а затем и президента страны. При этом Дутерте предчувствовал подобный исход – в Гонконге он, как пишет Bloomberg, сказал сторонникам: «Если такова моя судьба, то я смирюсь с этим». При этом он снова планировал баллотироваться в мэры Давао в мае 2025 г.
Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимного филиппинского чиновника, власти страны готовы отправить экс-президента в Гаагу. При этом защита Дутерте напоминает, что страна не находится под юрисдикцией МУС – сам Дутерте и объявил об отказе участия в нем. Но объявил он об этом в 2018 г., уже после начала там расследования против него, а официальный выход из МУС происходит лишь через год после выхода государства из Римского статута – основополагающего документа этого органа. Нынешний президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший не стал возвращать страну в МУС, но в конце 2024 г. говорил, что не будет препятствовать расследованию – на фоне тогда провокационного обращения самого Дутерте к МУС «поторопиться».
Всего, по предварительным данным МУС, в президентство Дутерте в борьбе с наркотиками могло быть убито более 8000 человек, по официальным данным – 6000 человек, местные оппозиционные СМИ говорят о 15 000, а NYT и некоторые другие западные СМИ приводят оценку до 30 000 мирных жителей.
Дутерте не признает свою ответственность в гибели тысяч людей и говорит, что не понимает сути выдвинутых обвинений. Ранее он уверял, что в его заявлениях были лишь призывы к уничтожению структуры наркосиндикатов. Но он не раз публично призывал к физической расправе не только над наркодилерами, но и над потребителями. При этом Дутерте утверждал, что во время своего первого срока Дональд Трамп высоко оценивал его борьбу с наркотиками. Дутерте считал оправданным бороться с проблемой почти любыми методами, так как в бедных слоях общества был очень распространен один из видов метамфетамина – шабу, который могли потреблять, по разным оценкам, от 2 до 10% стомиллионных Филиппин. При Дутерте власти также ссылались на то, что почти все погибшие были убиты при оказании сопротивления полиции, но, как пишет The Diplomat, это тоже вряд ли так – например, часть людей погибли, просто оказавшись рядом с местом перестрелки. МИД Китая, который наряду с США, Израилем и Россией не признает юрисдикцию МУС, уже высказал свою позицию по делу против Дутерте, что суд должен «избегать политизации и двойных стандартов». Он проводил более лояльную политику по отношению к Пекину, нежели однозначно проамерикански настроенный его последователь.
Расследование против Дутерте давно весьма невысоким темпом идет и в нижней палате парламента Филиппин. Но там 5 февраля объявили импичмент вице-президенту Саре Дутерте – дочери Родриго, который еще должен утвердить сенат. Несмотря на то что она начинала свой срок в тандеме с Маркосом, сыном экс-диктатора Филиппин (хотя голосование по президенту и вице-президенту разделено), затем их отношения сильно испортились. Среди семи пунктов обвинений против Сары есть и заказ киллера, который разобрался бы с Маркосом, его женой и спикером палаты представителей, в случае если бы что-то плохое произошло с ней самой, о чем она заявила публично. Ее также подозревают в нецелевом использовании госсредств.
У Дутерте еще по-прежнему есть много консервативных сторонников в стране, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Но кланы Маркосов и Дутерте действительно сильно разругались в последнее время, при этом Сара сейчас, согласно опросам, самый популярный политик в стране, что явно не нравится действующему президенту. Отсюда, продолжает Королев, вытекают атаки против нее и отца, хотя у обвинений в нарушении прав человека при борьбе с наркобизнесом есть реальная основа.