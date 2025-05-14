Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА в небе над российскими регионами
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Девять беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, три – в небе над Белгородской областью.
Поздним вечером 13 мая в результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку загорелись торговые ряды городского рынка, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Обошлось без пострадавших.
В этот же день двое сотрудников МЧС России погибли при ударе беспилотника во время тушения пожара на атакованном БПЛА асфальто-бетонном заводе в Луганске. За состоянием двух спасателей наблюдают врачи, еще 13 находятся на амбулаторном лечении.