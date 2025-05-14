Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА в небе над российскими регионами

В этот же день двое сотрудников МЧС России погибли при ударе беспилотника во время тушения пожара на атакованном БПЛА асфальто-бетонном заводе в Луганске. За состоянием двух спасателей наблюдают врачи, еще 13 находятся на амбулаторном лечении.