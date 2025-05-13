В Луганске при атаке украинского БПЛА погибли два спасателя, тушившие пожар
Двое сотрудников МЧС России – начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко – погибли при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время тушения пожара в Луганске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
В министерстве рассказали, что утром 13 мая беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. После этого пожарные приступили к тушению возгорания. Тогда произошел повторный прилет БПЛА. В результате двое сотрудников МЧС погибли, двое сейчас находятся под наблюдением врачей, еще 13 – на амбулаторном лечении.
«Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты», – говорится в сообщении МЧС.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в связи со случившимся заявил, что «ВСУ совершили очередное ужасное преступление против жителей республики». Он назвал погибших настоящими героями, преданными своему делу.
Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
В Telegram-канале правительства ЛНР ранее сообщали об атаке БПЛА на асфальтобетонный завод. Тогда стало известно, что в результате атаки повреждения получили административное здание завода и несколько гражданских автомобилей. Фрагменты беспилотника также упали вблизи частного сектора.