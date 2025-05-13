Газета
Телеграм
/ Общество

В Луганске при атаке украинского БПЛА погибли два спасателя, тушившие пожар

Ведомости

Двое сотрудников МЧС России – начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко – погибли при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время тушения пожара в Луганске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В министерстве рассказали, что утром 13 мая беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. После этого пожарные приступили к тушению возгорания. Тогда произошел повторный прилет БПЛА. В результате двое сотрудников МЧС погибли, двое сейчас находятся под наблюдением врачей, еще 13 – на амбулаторном лечении.

«Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты», – говорится в сообщении МЧС.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в связи со случившимся заявил, что «ВСУ совершили очередное ужасное преступление против жителей республики». Он назвал погибших настоящими героями, преданными своему делу.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В Telegram-канале правительства ЛНР ранее сообщали об атаке БПЛА на асфальтобетонный завод. Тогда стало известно, что в результате атаки повреждения получили административное здание завода и несколько гражданских автомобилей. Фрагменты беспилотника также упали вблизи частного сектора.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных