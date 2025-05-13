В Луганске при атаке украинского БПЛА погибли два спасателя, тушившие пожар

В министерстве рассказали, что утром 13 мая беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. После этого пожарные приступили к тушению возгорания. Тогда произошел повторный прилет БПЛА. В результате двое сотрудников МЧС погибли, двое сейчас находятся под наблюдением врачей, еще 13 – на амбулаторном лечении.