Bloomberg: страны и компании пользуются страстью Трампа к самолетам

12 мая ABC News сообщал, что администрация Трампа намерена принять от королевской семьи Катара «сверхроскошный» Boeing 747-8. Телеканал отмечал, что американский лидер сможет использовать подарок в качестве нового президентского самолета до тех пор, пока не покинет свой пост. По его словам, Катар дарит США самолет Boeing 747-8 в рамках «очень публичной и прозрачной» сделки. Axios писал, что член платы представителей Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк) запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении. По его мнению, «воздушный дворец» за $400 млн станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны.