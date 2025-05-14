Bloomberg: страны и компании пользуются страстью Трампа к самолетам
Давнее увлечение президента США Дональда Трампа авиацией стало «полезным инструментом» для правительств и компаний, желающих завоевать расположение американского лидера. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что «транзакционный характер президентства Трампа» полностью проявился в ходе его поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. 13 мая Трамп прилетел в Аравию на борту самолета, эксплуатируемого почти 40 лет. По его словам, воздушное судно срочно нуждается в модернизации. Президент обратил внимание на Boeing 747-8, принадлежащий Катару, чтобы «заменить бесплатно на временной основе».
«Принять подарок от богатой деньгами страны от имени министерства обороны США – простое решение для Трампа, который в понедельник заявил, что «никогда не отказался бы от такого предложения», – говорится в материале.
По словам Трампа, предложенный правительством Катара роскошный самолет будет использоваться в качестве временного борта номер один «до тех пор, пока не прибудут наши новые самолеты Boeing, которые задерживаются с поставкой». Американский лидер заявил, что не станет пользоваться самолетом после ухода с поста.
«Boeing 747 передается военно-воздушным силам Соединенных Штатов / министерству обороны, а не мне! Это подарок от государства Катар, которое мы успешно защищали на протяжении многих лет», – процитировало агентство Трампа.
12 мая ABC News сообщал, что администрация Трампа намерена принять от королевской семьи Катара «сверхроскошный» Boeing 747-8. Телеканал отмечал, что американский лидер сможет использовать подарок в качестве нового президентского самолета до тех пор, пока не покинет свой пост. По его словам, Катар дарит США самолет Boeing 747-8 в рамках «очень публичной и прозрачной» сделки. Axios писал, что член платы представителей Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк) запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении. По его мнению, «воздушный дворец» за $400 млн станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны.