Газета
Телеграм
/ Политика

Bloomberg: страны и компании пользуются страстью Трампа к самолетам

Ведомости

Давнее увлечение президента США Дональда Трампа авиацией стало «полезным инструментом» для правительств и компаний, желающих завоевать расположение американского лидера. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что «транзакционный характер президентства Трампа» полностью проявился в ходе его поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. 13 мая Трамп прилетел в Аравию на борту самолета, эксплуатируемого почти 40 лет. По его словам, воздушное судно срочно нуждается в модернизации. Президент обратил внимание на Boeing 747-8, принадлежащий Катару, чтобы «заменить бесплатно на временной основе».

«Принять подарок от богатой деньгами страны от имени министерства обороны США – простое решение для Трампа, который в понедельник заявил, что «никогда не отказался бы от такого предложения», – говорится в материале.

По словам Трампа, предложенный правительством Катара роскошный самолет будет использоваться в качестве временного борта номер один «до тех пор, пока не прибудут наши новые самолеты Boeing, которые задерживаются с поставкой». Американский лидер заявил, что не станет пользоваться самолетом после ухода с поста.

«Boeing 747 передается военно-воздушным силам Соединенных Штатов / министерству обороны, а не мне! Это подарок от государства Катар, которое мы успешно защищали на протяжении многих лет», – процитировало агентство Трампа.

12 мая ABC News сообщал, что администрация Трампа намерена принять от королевской семьи Катара «сверхроскошный» Boeing 747-8. Телеканал отмечал, что американский лидер сможет использовать подарок в качестве нового президентского самолета до тех пор, пока не покинет свой пост. По его словам, Катар дарит США самолет Boeing 747-8 в рамках «очень публичной и прозрачной» сделки. Axios писал, что член платы представителей Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк) запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении. По его мнению, «воздушный дворец» за $400 млн станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных