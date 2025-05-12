Трамп объяснил согласие принять самолет от Катара на замену «борта №1»

«Мы очень разочарованы тем, что у Boeing уходит так много времени на строительство нового борта №1. Наш действующий президентский самолет эксплуатируется уже 40 лет. Посмотрите на самолеты некоторых арабских стран, стоящие рядом с самолетом США – они будто с другой планеты», – сказал он.