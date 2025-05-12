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Трамп объяснил согласие принять самолет от Катара на замену «борта №1»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился принять Boeing 747 от Катара взамен устаревшего Air Force One, поскольку новый лайнер задерживается, а содержание нынешнего обходится слишком дорого.

«Мы очень разочарованы тем, что у Boeing уходит так много времени на строительство нового борта №1. Наш действующий президентский самолет эксплуатируется уже 40 лет. Посмотрите на самолеты некоторых арабских стран, стоящие рядом с самолетом США – они будто с другой планеты», – сказал он.

Трамп заметил, что, когда он только стал президентом первый раз, он подписал распоряжение о строительстве нового борта, продолжив проект, начатый еще администрацией Барака Обамы.

Он рассказал, что, вернувшись в Белый дом в этом году, поинтересовался судьбой самолетов Boeing, которые должны были поступить, и ему ответили, что они сильно отстают по срокам.

Решение Катара предоставить ему самолет является «очень красивым жестом», считает Трамп.

«Можно было бы поступить глупо и отказаться: мол, мы не примем бесплатный самолет. Но мы ведь и сами часто раздаем помощь, так что и нам можно принять», – объяснил он.

Трамп также отметил, что не планирует использовать самолет после ухода с поста президента. «Он отправится прямо в библиотеку. Я использовать его не буду», – сказал он.

12 мая ABC News сообщал, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара «сверхроскошный» Boeing 747-8. По данным телеканала, Трамп сможет использовать подарок в качестве нового президентского самолета до тех пор, пока не покинет свой пост.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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