Трамп объяснил согласие принять самолет от Катара на замену «борта №1»
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился принять Boeing 747 от Катара взамен устаревшего Air Force One, поскольку новый лайнер задерживается, а содержание нынешнего обходится слишком дорого.
«Мы очень разочарованы тем, что у Boeing уходит так много времени на строительство нового борта №1. Наш действующий президентский самолет эксплуатируется уже 40 лет. Посмотрите на самолеты некоторых арабских стран, стоящие рядом с самолетом США – они будто с другой планеты», – сказал он.
Трамп заметил, что, когда он только стал президентом первый раз, он подписал распоряжение о строительстве нового борта, продолжив проект, начатый еще администрацией Барака Обамы.
Он рассказал, что, вернувшись в Белый дом в этом году, поинтересовался судьбой самолетов Boeing, которые должны были поступить, и ему ответили, что они сильно отстают по срокам.
Решение Катара предоставить ему самолет является «очень красивым жестом», считает Трамп.
«Можно было бы поступить глупо и отказаться: мол, мы не примем бесплатный самолет. Но мы ведь и сами часто раздаем помощь, так что и нам можно принять», – объяснил он.
Трамп также отметил, что не планирует использовать самолет после ухода с поста президента. «Он отправится прямо в библиотеку. Я использовать его не буду», – сказал он.
12 мая ABC News сообщал, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара «сверхроскошный» Boeing 747-8. По данным телеканала, Трамп сможет использовать подарок в качестве нового президентского самолета до тех пор, пока не покинет свой пост.