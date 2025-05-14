В Уругвае объявлен траур после смерти бывшего президента Хосе Мухики
Правительство Уругвая объявило траур в связи со смертью бывшего президента страны Хосе Мухики, сообщил El Observador со ссылкой на постановление правительства.
В документе указано, что траур пройдет с 14 по 16 мая. Государственный флаг будет приспущен в указанные дни во всех общественных зданиях, посольствах республики за рубежом, казармах, крепостях, авиабазах и военных кораблях, говорится в постановлении.
Соболезнования по поводу кончины Мухики высказал действующий лидер Уругвая Яманду Орси. «Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик. Спасибо Вам за все, что Вы нам дали, и за Вашу глубокую любовь к своему народу», – написал Орси в социальной сети Х.
Мухика скончался 13 мая в возрасте 89 лет. В январе он сообщил, что умирает от рака пищевода, который распространился на другие органы, писало издание El Tempo.
Мухика родился в 1935 г. в столице Уругвая Монтевидео. В годы своего президентства с 2010 по 2015 гг. Мухика прославился своим аскетичным образом жизни. Он отказался от государственного дворца в пользу фермерского домика, жертвовал большую часть своих доходов на социальные проекты, летал эконом-классом и ездил на старом Volkswagen.