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В Уругвае объявлен траур после смерти бывшего президента Хосе Мухики

Ведомости

Правительство Уругвая объявило траур в связи со смертью бывшего президента страны Хосе Мухики, сообщил El Observador со ссылкой на постановление правительства.

В документе указано, что траур пройдет с 14 по 16 мая. Государственный флаг будет приспущен в указанные дни во всех общественных зданиях, посольствах республики за рубежом, казармах, крепостях, авиабазах и военных кораблях, говорится в постановлении.

Соболезнования по поводу кончины Мухики высказал действующий лидер Уругвая Яманду Орси. «Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик. Спасибо Вам за все, что Вы нам дали, и за Вашу глубокую любовь к своему народу», – написал Орси в социальной сети Х.

Мухика скончался 13 мая в возрасте 89 лет. В январе он сообщил, что умирает от рака пищевода, который распространился на другие органы, писало издание El Tempo.

Мухика родился в 1935 г. в столице Уругвая Монтевидео. В годы своего президентства с 2010 по 2015 гг. Мухика прославился своим аскетичным образом жизни. Он отказался от государственного дворца в пользу фермерского домика, жертвовал большую часть своих доходов на социальные проекты, летал эконом-классом и ездил на старом Volkswagen.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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