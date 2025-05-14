В Уругвае объявлен траур после смерти бывшего президента Хосе Мухики

Соболезнования по поводу кончины Мухики высказал действующий лидер Уругвая Яманду Орси. «Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик. Спасибо Вам за все, что Вы нам дали, и за Вашу глубокую любовь к своему народу», – написал Орси в социальной сети Х.