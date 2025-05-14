Тегеран и Москва готовятся к визиту Путина в Иран
Тегеран и Москва готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина в Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МИДа Исламской Республики Аббаса Арагчи.
Дипломат сообщил журналистам, что визит президента России в Иран стоит в долгосрочном плане развития отношений двух стран. По его словам, подготовка состоит из консультаций с российской стороной.
6 мая Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Они обсудили развитие сотрудничества стран на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. 17 января Россия и Иран подписали его в ходе официального приезда главы Ирана в РФ.