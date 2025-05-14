Тегеран и Москва готовятся к визиту Путина в Иран

6 мая Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Они обсудили развитие сотрудничества стран на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. 17 января Россия и Иран подписали его в ходе официального приезда главы Ирана в РФ.