Путин провел телефонный разговор с главой Ирана
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.
Главы государств обсудили развитие сотрудничества стран на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. По сообщению пресс-службы, российская сторона подтвердила стремление содействовать продвижению переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе.
«Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики», – говорится в сообщении.
Президент Ирана также поздравил главу и жителей России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
17 января Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем партнерстве в ходе официального приезда главы Исламской Республики в РФ для переговоров. Документ охватывает оборону, борьбу с терроризмом, финансы, транспорт, промышленность, науку, культуру и другие сферы.