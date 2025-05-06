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Путин провел телефонный разговор с главой Ирана

Ведомости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.

Главы государств обсудили развитие сотрудничества стран на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. По сообщению пресс-службы, российская сторона подтвердила стремление содействовать продвижению переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе.

«Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики», – говорится в сообщении.

Президент Ирана также поздравил главу и жителей России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

17 января Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем партнерстве в ходе официального приезда главы Исламской Республики в РФ для переговоров. Документ охватывает оборону, борьбу с терроризмом, финансы, транспорт, промышленность, науку, культуру и другие сферы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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