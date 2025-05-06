Путин провел телефонный разговор с главой Ирана

17 января Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем партнерстве в ходе официального приезда главы Исламской Республики в РФ для переговоров. Документ охватывает оборону, борьбу с терроризмом, финансы, транспорт, промышленность, науку, культуру и другие сферы.