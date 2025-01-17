Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерствеОн даст импульс развитию отношений стран
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Подписание документа состоялось после переговоров лидеров стран в Кремле 17 января. Договор должен охватить все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
17 января прошли переговоры Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Договор придаст дополнительный импульс развитию отношений между Россией и Ираном, хотя и сейчас они на приемлемом уровне, считает Путин.